Buzz Astral - nowa zapowiedź. Na koniec świata i jeszcze dalej!

fot. Pixar

Buzz Astral to nowa animacja studia Pixar z kultowego uniwersum Toy Story. Opowie historię tytułowego bohatera, który stał się inspiracją dla kultowej zabawki. Choć we wcześniejszych filmach to Tim Allen mówił głosem Buzza Astrala, to w tej części wcieli się w niego Chris Evans, gwiazda Kapitana Ameryki. Choć szczegóły produkcji nie są jeszcze znane, to twórcy zapowiedzieli klimat przygodowego science fiction. Są także podejrzenia, że gigantyczny robot, z którym walczy bohater, to nikt inny jak Zurg.

Zobaczcie nową zapowiedź na poniższym materiale wideo. Dajcie znać w komentarzu, jak wam się podoba.

Buzz Astral - nowy zwiastun

https://twitter.com/PixarsLightyear/status/1508253972628324352

Buzz Astral - zdjęcia [galeria]

Buzz Astral plakat

W obsadzie są także Keke Palmer, Dale Soules, Taika Waititi, Peter Sohn, Uzo Aduba, James Brolin, Mary McDonald-Lewis, Efren Ramirez i Isiah Whitlock Jr. Film reżyseruje Angus MacLane, a scenariuszem zajmuje się Pete Docter.

Buzz Astral - premiera filmu w polskich kinach 17 czerwca.

