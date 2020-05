Nowy serwis Canal+ połączy VoD i telewizję linearną

Canal+ wprowadza na polski rynek odpowiednik francuskiej platformy myCANAL, która każdego dnia przyciąga do siebie 1,2 mln użytkowników. Nowy serwis połączy telewizję linearną oraz usługi VoD, oferując dostęp do biblioteki przeszło 35 tysięcy filmów, seriali, programów informacyjnych, lifestyle’owych oraz sportowych z takich kanałów jak Canal+, HBO, National Geographic, Paramount, History, Filmbox, BBC, TVN24 czy CNN.

Aplikację przystosowano do pracy na Androidzie, iOS-ie, przystawkach telewizyjnych Android TV i Apple TV oraz przeglądarkach internetowych Chrome, Safari i Firefox. Firma planuje także wypuścić dedykowany dekoder Android TV oraz wdrożyć serwis na najpopularniejsze platformy smart TV. Usługa współpracuje również z technologiami Google Cast oraz AirPlay, które ułatwią przesłanie obrazu z telefonu na duży ekran.

Jak przystało na serwis wideo z drugiej dekady XXI wieku, nadawca nie zobowiązuje nas do podpisywania długoterminowej umowy. Dostęp do usługi opłacimy formie miesięcznej subskrypcji, a przez pierwszy miesiąc możemy przetestować nowy Canal+ beż żadnych opłat. Do dyspozycji otrzymamy cztery pakiety tematyczne: Canal+ Fun&Info (25 zł), Canal+ Film (50 zł), Canal+ Sport (50 zł) oraz Canal+ Kids (10 zł). W ramach każdego z nich znajdziemy kanały transmitowane na żywo oraz biblioteki filmów, seriali i programów udostępnianych w modelu VoD. Obok płatnych planów sybskrypcyjnych funkcjonuje także bezpłatny pakiet Free, w którym znajdziemy wybrane treści z kanałów tematycznych Canal+. A wszystko to spięte w jednej, wszechstronnej aplikacji.

Na żywo i na żądanie

Ofertę Canal+ wyróżnia na tle klasycznych aplikacji VoD jej hybrydowy charakter. Nadawca doskonale zdaje sobie sprawę z tego, że dziś klasyczna ramówka telewizyjna jest tworem zbyt archaicznym, by skutecznie przyciągać odbiorców. Dlatego usługę zaprojektowano w taki sposób, aby zniwelować wady tradycyjnej telewizji.

Odpowiedzią na potrzeby odbiorców, jest m.in. funkcja Backward EPG. Dzięki niej użytkownik serwisu może odtwarzać nawet te audycje telewizyjne, które zostały wyemitowane do 14 dni wstecz. Jej dopełnieniem będzie zaś funkcja Start-Over, która pozwoli jednym kliknięciem cofnąć aktualnie nadawaną transmisję do jej początku. Wisienką na torcie jest zaś Timeshift, czyli funkcja swobodnego pauzowania, wznawiani i przewijania programów nadawanych na żywo.

Nielimitowany dostęp do bogatej biblioteki filmów oraz seriali to dzisiaj standard serwisów VOD, ale jako widzowie nadal poszukujemy jakościowych programów informacyjnych, rozrywkowych czy sportowych emocji. Te nadal najłatwiej znajdziemy w telewizji, która nie zawsze była naszym pierwszym wyborem ze względu na bariery, takie jak np. długoterminowa umowa czy sztywna ramówka. CANAL+ od dziś likwiduje te ograniczenia, oferując najlepsze treści na żądanie oraz kanały na żywo w jednej usłudze dostępnej na wielu ekranach, w modelu subskrypcyjnym i z rozwiązaniami technologicznymi, które pokochały miliony ludzi. Jesteśmy przekonani, że CANAL+ zainteresuje ofertą wszystkich, którzy poszukują szerokiego wachlarza interesujących i jakościowych treści dostępnych od dziś w łatwy i przyjazny sposób – mówi Grzegorz Skowron-Moszkowicz, dyrektor ds. budowania wartości klienta w Canal+.

Twórcy przyłożyli się także do rozbudowania sekcji VoD i wdrożyli do niej wszystkie topowe rozwiązania stosowane na rynku. Apka Canal+ zapamięta, w którym momencie zatrzymaliśmy seans, aby umożliwić kontynuowanie oglądania na dowolnym innym urządzeniu przypisanym do naszego konta. Nie zabraknie także funkcji offline – użytkownicy mogą pobrać wybrane treści na urządzenie mobilne i przez 48 godzin oglądać je bez konieczności pobierania jakichkolwiek danych z internetu. Dodajmy do tego system rekomendacji treści wspierany przez zespół merytoryczny Canal+ oraz możliwość tworzenia list odtwarzania, wybierania napisów i ścieżki audio, a otrzymamy platformę, która może w pełni konkurować z czołowymi graczami na rynku VoD.

Canal+ obsługiwane platformy

Zwłaszcza że na tym nie kończą się możliwości serwisu. Usługę przystosowano do pracy w trybie Multi-Live, który pozwoli oglądać do 4 kanałów jednocześnie na podzielonym ekranie. Jedynym ograniczeniem będzie tu moc obliczeniowa naszego urządzenia. Ponadto możemy skorzystać z trybu Picture in Picture, aby przeglądać zasoby aplikacji bez wyłączania aktualnie odtwarzanego programu. Miłośnicy sportu docenią z kolei tryb Expert Mode, który wkrótce pojawi się w usłudzie. Dzięki niemu wyświetlimy obrazy z dodatkowych kamer relacjonujących wydarzenia sportowe oraz aktualne statystyki rozgrywki.

Warto zauważyć, że na jednym koncie stworzymy do 10 niezależnych profili użytkownika (funkcja w trakcie procesu wdrożeniowego). Za pośrednictwem jednego konta będziemy mogli korzystać z zasobów Canal+ na dwóch urządzeniach jednocześnie, bez żadnych dodatkowych opłat.

Sporą przewagę Canal+ nad konkurencyjnymi platformami stanowi szeroki zakres kanałów i usług dostępnych w poszczególnych pakietach. Opłacając paczkę Film otrzymamy pięć kanałów filmowych od Canal+, subskrypcję HBO GO z kanałami HBO, HBO 2 i HBO 3 nadawanymi na żywo oraz pakiet FilmBox Live z pięcioma kanałami linearnymi. W paczce Fun&Info znajdziemy m.in. kanały TVN24, MTV, CNBC 4Fun, Comedy Central, Paramount czy National Geographic, a na pakiet Sport składa się 7 kanałów na żywo od Canal+, cztery Eleven Sports, SportKlub HD i FightKlub HD oraz kilkanaście usług VoD poświęconych najróżniejszym dyscyplinom. Z kolei Canal+ Kids oferuje dostęp do dziesięciu kanałów dziecięcych oraz platform Cartoon Network HD, Nickelodeon Play i Boomerang HD.

Taka hybrydowa oferta może okazać się strzałem w dziesiątkę i szansą dla Canal+ na wybicie się na rynku usług VoD. Zebranie w jednej aplikacji kanałów linearnych oraz treści VoD to świetny pomysł przyciągnięcia do siebie zwolenników tradycyjnej telewizji oraz nowych nowoczesnych platform filmowych. Szczegółowe informacje na temat rejestracji do usługi znajdziemy na stronie Canal+.