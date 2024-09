Canary Black w zwiastunie. Kate Beckinsale jako agentka CIA w nowym akcyjniaku Amazona

fot. Amazon

Amazon rozpoczął promocje swojego nowego filmu, który zadebiutuje od razu na platformie Prime Video już w przyszłym miesiącu. Canary Black to nowy akcyjniak wyreżyserowany przez Pierre’a Morela, twórcę pierwszej części Uprowadzonej, Gunman: Odkupienie, 13. dzielnicy, a także Smak zemsty. Peppermint. Jego ostatnim filmem był Freelance z Johnem Ceną, który premierę miał w 2023 roku. W swojej najnowszej produkcji do udziału zaprosił Kate Beckinsale, która wciela się w agentkę CIA, mającą do wykonania niezwykle trudną misję, aby uratować swojego męża.

Canary Black – zwiastun i plakat

fot. Amazon

Canary Black – o czym jest?

Czołowa agentka CIA, Avery Graves, jest szantażowana przez terrorystów, aby zdradziła swój kraj, inaczej jej porwany mąż zginie. Odcięta od swojego zespołu z agencji, zwraca się do kontaktów z podziemia, aby pomogli jej przetrwać i pomóc zdobyć pożądane informacje wywiadowcze, których potrzebują porywacze. Uważając na zdrady czyhające na każdym kroku, musi polegać na swoim treningu i umiejętnościach walki podczas śmiertelnego wyścigu, aby dostarczyć okup, który może doprowadzić do wywołania globalnego kryzysu.

W obsadzie poza Beckinsale znajdują się Rupert Friend, Ray Stevenson, Saffron Burrows, Ben Miles, Goran Kostić, Michael Brandon oraz Charles Nishikawa.

Canary Black – premierę wyznaczono na 24 października na platformie Prime Video.