Canon stworzył obiektyw do kręceni filmów w wirtualnej rzeczywistości

Źródło: Canon

Jedną z najpoważniejszych przeszkód na drodze do upowszechnienia się technologii wirtualnej rzeczywistości jest niewielka liczba produkcji, które mogą przyciągnąć do niej użytkowników. Choć gier oraz filmów VR nieustannie przybywa, ich produkcja jest kosztowna i problematyczna. Firma Canon postanowiła pochylić się nad tym problemem i stworzyć narzędzie, które ułatwi kręcenie produkcji VR.

Obiektyw RF5.2mm F2.8 L Dual Fisheye zaprezentowany na głównym zdjęciu przystosowano do współpracy z bezlusterkowymi aparatami EOS R5, dzięki czemu twórcy dysponujący tym korpusem nie będą musieli kupować nowego modelu, aby wejść do świata filmów 3D. Sprzęt umożliwi rejestrowanie obrazu o rozdzielczości do 8K, która pozwoli wygenerować ostry i wyraźny obraz na potrzeby wirtualnej rzeczywistości.

Za przechwytywanie treści odpowiadają dwa obiektywy typu rybie oko, które mają rejestrować niezależny obraz dla lewego i prawego oka. Oddalono je od siebie o 60 mm, co odpowiada uśrednionemu rozstawowi oczu człowieka. Dzięki temu materiał zarejestrowany przez RF5.2mm F2.8 L Dual Fisheye powinien dobrze sprawdzić się podczas odtwarzania w standardowych goglach VR. Korporacja przyznała, że nowe akcesorium było tworzone m.in. z myślą o filmach odtwarzanych za pośrednictwem gogli Oculus Quest 2.

Wraz z debiutem nowego obiektywu Canon wypuści aktualizację oprogramowania do aparatów z linii R5, wtyczkę do Premiere Pro oraz aplikację do konwertowania nagrań EOS VR Utility. Obiektyw RF5.2mm F2.8 L Dual Fisheye wyceniono na 2000 dolarów, do sprzedaży trawi w grudniu bieżącego roku.