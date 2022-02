Carnage szykuje się do najbrutalniejszej zbrodni od lat. Jest też masakra oddziału żołnierzy

Marvel

W tym miesiącu obchodzimy 30. rocznicę komiksowego debiutu Carnage'a - z tej okazji Marvel wypuści na amerykańskim rynku serię Carnage Forever, której pierwszy zeszyt zadebiutuje w USA jutro, 23 lutego. Wiemy już, że w skład poszczególnych tomów wejdzie szereg historii tworzonych przez najpopularniejszych obecnie scenarzystów i rysowników, wśród których znaleźli się Phillip Kennedy Johnson, Ram V, Ty Templeton, Salvador Larocca czy Mark Bagley.

Zapowiedź premierowej odsłony cyklu nie pozostawia złudzeń: Carnage po raz kolejny urządzi rzeź osobom spotkanym na jego drodze. Nie jest wykluczone, że dokona on jednego z najbrutalniejszych morderstw w swojej historii, co wyraźnie sugeruje sekwencja, w której symbiont prześladuje, a następnie szykuje się do pożarcia małej dziewczynki. W innej opowieści antagonista zmasakruje oddział stających z nim do walki żołnierzy. Zobaczcie sami:

Carnage Forever #1 - plansze

Cykl Carnage Forever ma być hołdem złożonym tytułowej postaci, jak również podsumowaniem charakterystycznych elementów z jej mitologii.

Zobacz także: Spoilery Spoilery

Jesteśmy na Google News - Obserwuj to, co istotne w popkulturze.