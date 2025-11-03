fot. YouTube@Particle6TV

Reklama

Podczas festiwalu filmowego w Salonikach odbył się panel dyskusyjny ekspertów od castingu, czyli reżyserów castingu lub - jak często są podpisywani w polskim kinie - reżyserów obsady. Padł temat tego, czy AI może ich zastąpić i prowadzić castingi do filmów.

Reżyserzy castingu są nie do zastąpienia

Z panelu dyskusyjnego wyszedł prosty wniosek: „Nikt z głęboką wiedzą o tym, jak działa branża, nie pomyśli, że AI może zacząć castingować filmy”. Przyznają jednak, że technologia może ułatwić im pracę w przyszłości, bo w ich działaniach jest wiele obowiązków administracyjnych.

Zwracają uwagę, że casting to coś więcej niż zasugerowanie nazwisk przez AI, bo ludzkie interakcje, reakcje i nawiązywanie relacji to coś, czego sztuczna inteligencja nie zrozumie. Ten czynnik czysto ludzki jest nie do odtworzenia.

BAFTA, Europejskie Nagrody Filmowe oraz Oscary od niedawna wyróżniają reżyserów castingu nagrodami. Ci ostatni dodali tę kategorię w 2024 roku. Tak skomentowano to podczas panelu:

– Wielu z nas ciężko pracowało, delikatnie naciskając w tym temacie, abyśmy mogli dostać uznanie za kluczową rolę w procesie tworzenia filmu. Był to powolny proces, ale cieszymy się, że teraz jesteśmy doceniani.