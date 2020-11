CDA Premium - dwie nowe premiery jeszcze w listopadzie

materiały promocyjne

W listopadzie na CDA Premium (poza listą nowo dodanych filmów, o której już pisaliśmy - link poniżej) premierę będą miały jeszcze dwa, niepokazywane dotąd w Polsce tytuły. Pierwszy z nich to komedia Sex to nie grzech (Yes, God, Yes) z Natalią Dyer w roli głównej, czyli gwiazdą serialu Stranger Things. Drugi to postapokaliptyczny horror Alone z Donaldem Sutherlandem w jednej z głównych ról.

Sex to nie grzech był bardzo ciepło przyjęty przez krytyków i widzów za oceanem. Film był też jednym z najchętniej oglądanych na Netflixie w USA (nr 2 na liście Top 10 najchętniej oglądanych w swojej kategorii). Film w Polsce będzie dostępny tylko dla widzów CDA Premium, a jego premiera odbędzie się już w najbliższy czwartek (19.11) o godz. 18.00.