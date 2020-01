CES 2020: Filmmaker Mode pojawi się w większości topowych telewizorów

O Filmmaker Mode po raz pierwszy usłyszeliśmy w sierpniu ubiegłego roku, kiedy jego wdrożenie zapowiedziało kilku czołowych producentów telewizorów. Ten tryb wyświetlania obrazu opracowano z myślą o najbardziej wymagających kinomanach, którzy chcieliby oglądać filmy w taki sposób, jak życzyliby sobie tego ich twórcy. Bez zbędnych upiększaczy czy upłynniaczy obrazu, w czystej, niezmodyfikowanej wersji. Aktywowanie Filmmaker Mode ma wyłączyć wszystkie technologie opracowane z myślą o poprawie jakości materiału źródłowego.

Mimo zapowiedzi wdrożenia nowej funkcji, nie było wiadomo, kiedy będziemy mogli z niej skorzystać. Aż do teraz. W trakcie CES 2020 przedstawiciele stowarzyszenia UHD Alliance, zapowiedzieli, że Filmmaker Mode w 2020 roku trafi do szerokiego grona odbiorców, gdyż wdroży go większość czołowych producentów telewizorów konsumenckich.

Z informacji pozyskanych przez serwis Variety wynika, że tryb ma pojawić się we wszystkich tegorocznych telewizorach 4K i 8K od LG, które automatycznie zasugerują jego aktywację, kiedy procesor zorientuje się, że oglądamy film a nie np. program informacyjny. Filmmaker Mode trafi również do urządzeń Panasonica z linii OLED HD 2000 oraz do sprzętów Kaleidescape, Samsung, TP Vision oraz Vizio. Niestety, przedstawiciele tych czterech ostatnich nie zdradzili, które modele otrzymają nową funkcję.

Największym zaskoczeniem jest brak w tym gronie takich marek jak Sony czy TCL. Nie można jednak wykluczyć, że w przyszłości wspomniane korporacje również przyłączą się do tego grona, aby dostarczyć widzom filmy w najwyższej, kinowej jakości.

Oto jak o Filmmaker Mode wypowiadały się takie gwiazdy Hollywood jak J.J. Abrams, James Cameron, Rian Johnson, Christopher Nolan czy Martin Scorsese: