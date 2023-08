Charlie Kaufman wspiera strajk scenarzystów. Daje ostrzeżenie przed AI

fot. materiały prasowe

Charlie Kaufman to scenarzysta i reżyser znany za swój charakterystyczny styl narracyjny. W wywiadzie dla Variety, wypowiedział się na temat obecnego strajku Amerykańskiej Gildii Scenarzystów oraz zagrożeń związanych z nadmiernym użyciem AI i obecnych wyzwań dla przemysłu rozrywkowego.

Charlie Kaufman o sztucznej inteligencji

Kaufman odniósł się do wpływu AI na proces twórczy, określając to jako potencjalny "koniec kreatywności ludzkości". Nawiązał do swojego niewyprodukowanego scenariusza Frank or Francis, w którym robotyczna głowa tworzy uniwersalny, atrakcyjny szkic. Podając ten przykład, nakreślił niepokojącą rzeczywistość, gdzie sztuczna inteligencja może kształtować przyszłość społeczeństwa, podobnie jak prezydent kierujący się napisanym przez robota scenariuszem w swoim projekcie.

Scenarzysta skrytykował również dysproporcję w wynagrodzeniach w swojej branży. Zwrócił uwagę na ogromną różnicę w zarobkach scenarzystów i prezesów, z czego ci drudzy odgrywają niezwykle szkodliwą rolę.

- To obrzydliwe, bo nic nie robią. A nie, robią. Wyrządzają ogromne szkody, nic poza tym. A jeśli dla nich wszystko skupia się na wynikach końcowych oraz oszczędzaniu pieniędzy, wówczas nic nie pozostaje dla formy sztuki.

W trakcie wywiadu Kaufman okazał wsparcie wobec trwającego strajku scenarzystów ze związku WGA. Miał przy sobie koszulki z napisami "Gildia Scenarzystów strajkuje" oraz "SAG-AFTRA Strong".