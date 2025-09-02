Chloe Bennet o powrocie do roli Quake. Aktorka uderza w serial Tajna Inwazja
Gwiazda serialu Agenci T.A.R.C.Z.Y. nie ma dobrych wiadomości odnośnie dołączenia jej postaci do MCU. Uważa też, że serial Tajna Inwazja zyskałby, gdyby w nim zagrała.
Agenci T.A.R.C.Z.Y. cieszyli się sporą popularnością kilka lat temu, dlatego wielu fanów miało nadzieję, że niektóre postaci dołączą do MCU. Sporo mówiło się o tym w przypadku postaci Quake, w którą wcielała się Chloe Bennet. Aktorka często odnosi się do tego rodzaju plotek. Jak tym razem skomentowała swój ewentualny powrót do roli?
Czytaj więcej: Gwiazda Agentów T.A.R.C.Z.Y. w MCU? Zjada Wolverine'a na śniadanie
Gwiazda Agentów T.A.R.C.Z.Y. nie wróci do roli
Chloe Bennet w rozmowie z Dragon Con powiedziała, że nie żartuje, że nic nie wie o tym, żeby Quake miała dołączyć do MCU. Dodała, że nikt jej o to nie prosił. Następnie przyznała:
Tajna Inwazja, która jest częścią MCU, nie spodobała się ani krytykom ani widzom. W serwisie Rotten Tomatoes ma 53% pozytywnych opinii od recenzentów, co oznacza, że ma "zgniły" status.
Debata na temat tego czy Agenci T.A.R.C.Z.Y. należą do kanonu wciąż trwa. Niektóre wydarzenia z serialu przeczyły fabule filmów, ale warto wspomnieć, że pierwsze sezony były ściśle powiązane z kinowymi produkcjami. Jednak z czasem się to zmieniło.
Początkowo wydawało się, że Bennet gra zupełnie nową postać, stworzoną na potrzeby serialu. Wraz z rozwojem serii dowiedzieliśmy się, że tak naprawdę była to Daisy Johnson. Jako Inhuman, postać Bennet ostatecznie zyskała supermoce, stając się superbohaterką znaną jako Quake.
Aktorka w ubiegłym roku wspominała, że nieuwzględnienie bohaterów z Agentów T.A.R.C.Z.Y w kanonie jest wstydem dla Marvela. Stwierdziła, że podważają bazę fanów i wszystkie te postacie, które jej zdaniem mają o wiele większy wpływ, niż się wydaje. Dodała, że bardzo chciałaby jeszcze coś zagrać w uniwersum.
Czytaj więcej: Gwiazda serialu Agenci T.A.R.C.Z.Y. mogła pojawić się w filmach Marvela. Były negocjacje
Źródło: comicbookmovie.com
Kalendarz premier serialiZobacz wszystkie premiery
Premiery tygodnia
02
wrz
Metal Eden
04
wrz
Hell is Us
05
wrz
Cronos: The New Dawn
05
wrz
Eden
05
wrz
Rozgrywka życia
Dzisiaj urodziny obchodzą
ur. 1964, kończy 61 lat
ur. 1966, kończy 59 lat
ur. 1968, kończy 57 lat
ur. 1988, kończy 37 lat
ur. 1985, kończy 40 lat