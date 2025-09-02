Chloe Bennet o powrocie do roli Quake. Aktorka uderza w serial Tajna Inwazja

fot. materiały promocyjne

Reklama

Agenci T.A.R.C.Z.Y. cieszyli się sporą popularnością kilka lat temu, dlatego wielu fanów miało nadzieję, że niektóre postaci dołączą do MCU. Sporo mówiło się o tym w przypadku postaci Quake, w którą wcielała się Chloe Bennet. Aktorka często odnosi się do tego rodzaju plotek. Jak tym razem skomentowała swój ewentualny powrót do roli?

Czytaj więcej: Gwiazda Agentów T.A.R.C.Z.Y. w MCU? Zjada Wolverine'a na śniadanie

Gwiazda Agentów T.A.R.C.Z.Y. nie wróci do roli

Chloe Bennet w rozmowie z Dragon Con powiedziała, że nie żartuje, że nic nie wie o tym, żeby Quake miała dołączyć do MCU. Dodała, że nikt jej o to nie prosił. Następnie przyznała:

Agenci T.A.R.C.Z.Y. nie są uważani za kanon, [ale] zgadzam się, że powinnam była zagrać w Tajnej Inwazji. Prawdopodobnie [serial] byłby lepszy.

Tajna Inwazja, która jest częścią MCU, nie spodobała się ani krytykom ani widzom. W serwisie Rotten Tomatoes ma 53% pozytywnych opinii od recenzentów, co oznacza, że ma "zgniły" status.

Debata na temat tego czy Agenci T.A.R.C.Z.Y. należą do kanonu wciąż trwa. Niektóre wydarzenia z serialu przeczyły fabule filmów, ale warto wspomnieć, że pierwsze sezony były ściśle powiązane z kinowymi produkcjami. Jednak z czasem się to zmieniło.

fot. ABC

Początkowo wydawało się, że Bennet gra zupełnie nową postać, stworzoną na potrzeby serialu. Wraz z rozwojem serii dowiedzieliśmy się, że tak naprawdę była to Daisy Johnson. Jako Inhuman, postać Bennet ostatecznie zyskała supermoce, stając się superbohaterką znaną jako Quake.

Aktorka w ubiegłym roku wspominała, że nieuwzględnienie bohaterów z Agentów T.A.R.C.Z.Y w kanonie jest wstydem dla Marvela. Stwierdziła, że podważają bazę fanów i wszystkie te postacie, które jej zdaniem mają o wiele większy wpływ, niż się wydaje. Dodała, że bardzo chciałaby jeszcze coś zagrać w uniwersum.

Czytaj więcej: Gwiazda serialu Agenci T.A.R.C.Z.Y. mogła pojawić się w filmach Marvela. Były negocjacje