Chloe Bennet o powrocie do roli Quake. Aktorka uderza w serial Tajna Inwazja

Gwiazda serialu Agenci T.A.R.C.Z.Y. ​nie ma dobrych wiadomości odnośnie dołączenia jej postaci do MCU. Uważa też, że serial Tajna Inwazja zyskałby, gdyby w nim zagrała.
Magda Muszyńska
Magda Muszyńska
Tagi:  agenci t.a.r.c.z.y. 
quake tajna inwazja MCU
Agenci Tarczy fot. materiały promocyjne
Agenci T.A.R.C.Z.Y. cieszyli się sporą popularnością kilka lat temu, dlatego wielu fanów miało nadzieję, że niektóre postaci dołączą do MCU. Sporo mówiło się o tym w przypadku postaci Quake, w którą wcielała się Chloe Bennet. Aktorka często odnosi się do tego rodzaju plotek. Jak tym razem skomentowała swój ewentualny powrót do roli?

Czytaj więcej: Gwiazda Agentów T.A.R.C.Z.Y. w MCU? Zjada Wolverine'a na śniadanie

Gwiazda Agentów T.A.R.C.Z.Y. nie wróci do roli

Chloe Bennet w rozmowie z Dragon Con powiedziała, że nie żartuje, że nic nie wie o tym, żeby Quake miała dołączyć do MCU. Dodała, że nikt jej o to nie prosił. Następnie przyznała:

Agenci T.A.R.C.Z.Y. nie są uważani za kanon, [ale] zgadzam się, że powinnam była zagrać w Tajnej Inwazji. Prawdopodobnie [serial] byłby lepszy.

Tajna Inwazja, która jest częścią MCU, nie spodobała się ani krytykom ani widzom. W serwisie Rotten Tomatoes ma 53% pozytywnych opinii od recenzentów, co oznacza, że ma "zgniły" status. 

Debata na temat tego czy Agenci T.A.R.C.Z.Y. należą do kanonu wciąż trwa. Niektóre wydarzenia z serialu przeczyły fabule filmów, ale warto wspomnieć, że pierwsze sezony były ściśle powiązane z kinowymi produkcjami. Jednak z czasem się to zmieniło. 

Agenci Tarczyfot. ABC

Początkowo wydawało się, że Bennet gra zupełnie nową postać, stworzoną na potrzeby serialu. Wraz z rozwojem serii dowiedzieliśmy się, że tak naprawdę była to Daisy Johnson. Jako Inhuman, postać Bennet ostatecznie zyskała supermoce, stając się superbohaterką znaną jako Quake.

Aktorka w ubiegłym roku wspominała, że nieuwzględnienie bohaterów z Agentów T.A.R.C.Z.Y w kanonie jest wstydem dla Marvela. Stwierdziła, że podważają bazę fanów i wszystkie te postacie, które jej zdaniem mają o wiele większy wpływ, niż się wydaje. Dodała, że bardzo chciałaby jeszcze coś zagrać w uniwersum. 

Czytaj więcej: Gwiazda serialu Agenci T.A.R.C.Z.Y. mogła pojawić się w filmach Marvela. Były negocjacje

Źródło: comicbookmovie.com

Magda Muszyńska
Magda Muszyńska
Tagi:  agenci t.a.r.c.z.y. 
quake tajna inwazja MCU
