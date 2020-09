Chris Evans o swoim zdjęciu dla dorosłych. Komentuje wydarzenia z weekendu

fot. Marvel

To był na pewno bardzo dziwny weekend w życiu Chrisa Evansa. Całkowicie przypadkowo aktor opublikował na Instagramie w stories swoje nagie zdjęcie, o którym zaczęto ciągle mówić. Nikt jednak nie krytykował Chrisa Evansa za coś, co było wypadkiem, a wręcz fani MCU połączyli siły, by zalać media społecznościowe pozytywnymi fotkami aktora i jego pieska, by odciągnąć uwagę. Stanęli w jego obronie i zrobili wszystko, aby sama fotka nie była tematem rozmów. Materiał dla dorosłych został już usunięty.

Chris Evans najpierw skomentował wydarzenia na Twitterze, wykorzystując je do zachęcenia swoich fanów w Stanach Zjednoczonych go głosowania w wyborach prezydenckich w listopadzie 2020 roku.

https://twitter.com/ChrisEvans/status/1305681183129436161

Aktor gościł też w programie Tamrona Halla, w którym skomentował wydarzenia:

- To był bardzo interesujący weekend, dużo się nauczyłem. To się wydarzyło, jest to duży wstyd, ale musisz to przyjąć na klatę. Muszę przyznać, że mam fantastycznych fanów, którzy od razu mnie wsparli. To było bardzo miłe - mówił aktor.

Do sytuacji odnieśli się między innymi Mark Ruffalo, Jamie Lee Curtis i brat aktora, Scott Evans:

https://twitter.com/MarkRuffalo/status/1304966063101280257

https://twitter.com/jamieleecurtis/status/1305689065308565504

https://twitter.com/thescottevans/status/1305162019167969283