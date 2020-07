Christopher McQuarrie dołącza do kosmicznego filmu Toma Cruise'a i Douga Limana

materiały prasowe

Jak podaje portal Deadline Christopher McQuarrie dołączył do projektu z udziałem Toma Cruise'a, który zostanie nakręcony na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej. Reżyserem filmu jest Doug Liman. Wszyscy panowie współpracowali ze sobą wcześniej przy Na skraju jutra. McQuarrie będzie odgrywał rolę doradcy fabularnego i producenta widowiska obok Cruise'a, Limana i PJ van Sandwijka. Projekt powstanie we współpracy z firmą SpaceX Elona Muska. Dystrybutorem jest Universal Pictures.

Budżet produkcji będzie wynosił co najmniej 200 milionów dolarów - chociaż należy założyć, że budżet marketingowy nie będzie tak wysoki jak w wypadku tradycyjnego filmu, ponieważ cały proces wysłania Cruise'a w kosmos będzie mocno nagłośnionym wydarzeniem i wygeneruje mnóstwo darmowej reklamy. Według źródeł Deadline do uzyskania takiego budżetu od Universal Pictures wystarczyła żywiołowa rozmowa na Zoomie z Cruise'em, Limanem, McQuarrie'em i van Sandwijkiem. Jeśli natomiast chodzi o samego aktora, to raport portalu Variety podał jakiś czas temu, że Cruise może zakończyć prace nad projektem z kwotą między 30 a 60 mln dolarów w kieszeni z tytułu gwiazdy i producenta widowiska.