Christopher Nolan został prezydentem DGA. Czeka go ważne zadanie
Christopher Nolan to jeden z najwybitniejszych reżyserów i największych obrońców kina. Powierzono mu nielada zadanie i mianowano prezydentem Director's Guild of America. Co go czeka w przyszłości?
Christopher Nolan to jeden z najwybitniejszych współczesnych reżyserów, którego ostatni film nagrodzono siedmioma Oscarami, z czego dwa trafiły prosto w jego ręce. Reżyser na przestrzeni lat dał się poznać jako osoba stojąca przy każdej okazji w obronie wartości kinowego doświadczenia. Teraz został doceniony przez organizację Director's Guild of America, która zrzesza twórców z tego kraju i ich reprezentuje.
Kolejny Mad Max nie trafi do kin. Nowy plan dla The Wasteland
Christopher Nolan został nowym prezydentem organizacji, zastępując na tym stanowisku Lesli Linkę Glatter, która piastowała je od 2021 roku.
Na początku 2026 roku DGA czekają negocjacje z Alliance for Motion Picture and Television Producers, czyli Sojuszem Producentów Filmowych i Telewizyjnych. To organizacja reprezentująca rozmaite programy i producentów filmowych oraz telewizyjnych. Celem DGA jest zapewnienie twórcom większych tantiem za udostępnianie treści zagranicznym serwisom streamingowym. Będzie to pierwsze ważne zadanie Nolana w roli prezydenta Director's Guild of America.
Kolejne wybory DGA będą miały miejsce w 2027 roku. Wówczas możliwe będzie, iż Nolan utrzyma swoje stanowisko.
