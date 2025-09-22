placeholder
Christopher Nolan został prezydentem DGA. Czeka go ważne zadanie

Christopher Nolan to jeden z najwybitniejszych reżyserów i największych obrońców kina. Powierzono mu nielada zadanie i mianowano prezydentem Director's Guild of America. Co go czeka w przyszłości?
Wiktor Stochmal
Tagi:  christopher nolan 
Christopher Nolan na zdjęciu promocyjnym fot. materiały prasowe
Christopher Nolan to jeden z najwybitniejszych współczesnych reżyserów, którego ostatni film nagrodzono siedmioma Oscarami, z czego dwa trafiły prosto w jego ręce. Reżyser na przestrzeni lat dał się poznać jako osoba stojąca przy każdej okazji w obronie wartości kinowego doświadczenia. Teraz został doceniony przez organizację Director's Guild of America, która zrzesza twórców z tego kraju i ich reprezentuje.

Kolejny Mad Max nie trafi do kin. Nowy plan dla The Wasteland

Christopher Nolan został nowym prezydentem organizacji, zastępując na tym stanowisku Lesli Linkę Glatter, która piastowała je od 2021 roku.

Zostanie prezydentem Director's Guild of America to jeden z największych honorów w mojej karierze. Nasza branża doświadcza ogromnych zmian i jestem bardzo wdzięczny za powierzenie mi tej odpowiedzialności. Chciałbym też podziękować prezydent Glatter za jej przywództwo w ciągu ostatnich czterech lat. Nie mogę się doczekać współpracy z nią i zarządem, której celem jest dalsza ekonomiczna i kreatywna ochrona naszych członków.

Na początku 2026 roku DGA czekają negocjacje z Alliance for Motion Picture and Television Producers, czyli Sojuszem Producentów Filmowych i Telewizyjnych. To organizacja reprezentująca rozmaite programy i producentów filmowych oraz telewizyjnych. Celem DGA jest zapewnienie twórcom większych tantiem za udostępnianie treści zagranicznym serwisom streamingowym. Będzie to pierwsze ważne zadanie Nolana w roli prezydenta Director's Guild of America.

Kolejne wybory DGA będą miały miejsce w 2027 roku. Wówczas możliwe będzie, iż Nolan utrzyma swoje stanowisko. 

Źródło: variety.com

Wiktor Stochmal
