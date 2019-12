Ciche miejsce 2 - oto pierwszy teaser. Nikomu ani słowa...

Kilka godzin wcześniej prezentowaliśmy Wam premierowe zdjęcie, teraz przyszła zaś pora na pierwszy teaser produkcji Ciche miejsce 2, kontynuacji znakomicie przyjętego przez krytyków i widzów filmu. Materiał ten już w trakcie minionego weekendu w Stanach Zjednoczonych wyświetlany był przed seansami obrazów Czarne Święta i Jumanji: Następny poziom; koniec końców trafił on do sieci. Przypomnijmy, że pierwsza część cyklu opowiadała historię rodziny, która funkcjonuje w rzeczywistości opanowanej przez tajemnicze potwory - te ostatnie reagują na każdy, najcichszy nawet dźwięk, atakując później jego źródło. Gdy Evelyn Abbott zaszła w ciążę, główni bohaterowie musieli zmierzyć się z faktem, że nowo narodzone dziecko narazi ich wszystkich na śmiertelne niebezpieczeństwo. Wygląda na to, że akcja kontynuacji rozpocznie się zaraz po wydarzeniach z premierowej odsłony. Zobaczcie wideo:

Kilka godzin wcześniej pojawiło się także następujące zdjęcie:

Emily Blunt fights for survival in this exclusive image from A Quiet Place Part II https://t.co/2JdXOKvbYW pic.twitter.com/x4JpWbnbuC — Total Film (@totalfilm) 17 grudnia 2019

W obsadzie produkcji znajdują się m.in. Emily Blunt, Cillian Murphy, Djimon Hounsou, Noah Jupe, Millicent Simmonds i Wayne Duvall. Reżyseruje ponownie John Krasinski.

Ciche miejsce 2 zadebiutuje w kinach 18 marca przyszłego roku - polska data premiery nie została jeszcze ustalona.