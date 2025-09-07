Co łączy Hollow Knight: Silksong i Stardew Valley? Zagadka rozwiązana

Fot. Team Cherry

Premiera gry Hollow Knight: Silksong stała się historycznym wydarzeniem i w pierwszych godzinach całkowicie przeciążyła serwery Steama, PlayStation, Xboxa i Nintendo Switch. Wielu z Was może być jednak zaskoczonych, że ta dwuwymiarowa przygoda z gatunku metroidvania ma coś wspólnego z popularnym pikselowym symulatorem farmy Stardew Valley.

Wielu graczy zauważyło, że na liście twórców i osób zaangażowanych w stworzenie Hollow Knight: Silksong znajduje się „Eric Barone” – dokładnie tak nazywa się również twórca hitu Stardew Valley, choć możecie go znać również pod pseudonimem Concerned Ape. Został wymieniony jako jeden z aktorów głosowych. Fani uznali, że to nie może być przypadek. I rzeczywiście, firma Barone'a potwierdziła, że to rzeczywiście autor Stardew Valley we własnej osobie.

Z tego wynika, że Eric Barone aka Concerned Ape jest aktorem głosowym w Hollow Knight: Silksong. Nie wiadomo, jakiej postaci twórca Stardew Valley użycza jednak głosu. Zagadką jest również to, z czyjej inicjatywy wyszło to cameo. Na pewno to jednak miłe mrugnięcie okiem w stronę graczy. To dwa niezależne tytuły, które odniosły ogromny sukces na rynku. Ich triumf pokazuje, że nawet z małym budżetem i niewielkim zespołem można stworzyć świetne gry. To ważne szczególnie w momencie, gdy tak wiele gier AAA zawodzi oczekiwania graczy.

Dajcie znać, czy już testujecie Hollow Knight: Silksong. Czekamy na Wasze komentarze!