Co warto obejrzeć podczas 2 dnia MFKiG 2025

Dziś rozpoczyna się drugi dzień Międzynarodowego Festiwalu Komiksów i Gier Planszowych w Łodzi, a wraz z nim wiele ciekawych atrakcji. Wiemy, że program jest tak bogaty w interesujące aktywności, że trudno się na coś zdecydować, dlatego, jako partner medialny, postanowiliśmy wam trochę pomóc. Wybraliśmy kilka perełek, które naszym zdaniem koniecznie powinniście odwiedzić.

Zacznijmy od tego, że już o 11:00 można ustawiać się w kolejce po autograf – a może nawet jakiś ładny wrys – od jednego z głównych gości festiwalu, czyli znakomitego artysty, jakim jest Bill Sienkiewicz. Z kolei o 12:30, w tym samym miejscu, będzie można spotkać Seana Murphy’ego.

Jeśli natomiast chcecie wrócić do domu z prawdziwym dziełem sztuki, jakim jest narysowany przez gości festiwalu Wiedźmin, to o 11:30 startuje aukcja charytatywna na rzecz Łódzkiego Hospicjum dla Dzieci przy ul. Łupkowej.

O 13:00 rusza spotkanie zatytułowane Powrót Billa Sienkiewicza do krainy przodków, podczas którego autor opowie nie tylko o swoich polskich korzeniach, ale także o początkach swojej pracy artystycznej.

Prawdziwą perełką, na której koniecznie trzeba się pojawić, jest spotkanie o godz. 15:00. O tym, jak opowiedzieć dobrą historię w świecie Wiedźmina, opowiedzą: Andrzej Sapkowski – twórca tego uniwersum – oraz Adam Badowski, szef studia CD PROJEKT RED, które przeniosło wiedźmiński świat do gier wideo.

Będąc na festiwalu, naszym zdaniem warto najpierw skierować się na wystawę zatytułowaną TRUST the Process, prezentującą prace jednego z czołowych polskich artystów komiksowych średniego pokolenia – Przemysława Truścińskiego. Ekspozycja zawiera niemal pół tysiąca oryginalnych rysunków, ilustracji, plansz komiksowych i szkiców graficznych – w tym także kultowe już grafiki z Andzi czy serii Wiedźmin, przy której artysta współpracował z CD PROJEKT RED.