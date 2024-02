Cobra Kai - Hilary Stank powróci w finałowym sezonie? Aktorka i współwórca odpowiadają

fot. IMDb

Chociaż horyzoncie jawi się już nowy film z serii Karate Kid, a niedawno opinia publiczna poznała młodą gwiazdę, która może poprowadzić serię naprzód, tak wielu fanów nadal czeka na zakończenie Cobra Kai, które jest duchowym następcą oryginału z 1984 roku. Popularny serial, który doczeka się zakończenia wraz z nadchodzącym, szóstym sezonem, przez lata raczył fanów easter eggami i występami gościnnymi innych postaci z uniwersum. Fani zauważyli jednak, że jedna z nich nie miała okazji się jeszcze pojawić. Chodzi oczywiście o Julie Pierce, w którą wcielała się Hilary Swank, a która ćwiczyła pod okiem legendarnego Pana Miyagi zagranego przez Pata Moritę w filmie Karate Kid IV: Mistrz i uczennica.

Cobra Kai ruszyło już z produkcją, dlatego szanse na występ gościnny w ostatnim sezonie maleją z dnia na dzień, czego dowodem są też słowa samej aktorki, która zapytana o udział w serii, odpowiedziała:

Niestety, ale wydaje mi się, że mnie tam nie będzie. Wiem, że to pytanie numer jeden, które dostaję. Większość ludzi zwykle pytało: "Jak to jest pracować z Clintem Eastwoodem", ale "Pojawisz się w Cobra Kai?" to przeskoczyło.

Cobra Kai - czy Hilary Stank pojawi się w serialu? Współtwórca odpowiada

Współtwórca serialu i producent wykonawczy, Jon Hurwitz, również podzielił się swoimi myślami w tej sprawie:

Jedyne, co możemy powiedzieć, to że kochamy Hilary Swank. Uważamy, że jest fenomenalną aktorką i uwielbiamy jej postać w serii. Była uczona przez Pana Miyagii i jest kimś ważnym dla uniwersum Karate Kid. Nie możemy powiedzieć, czy wróci, a jeśli tak, to w jakiej formie. Możemy powiedzieć, że rozmawialiśmy z nią i może ją spotkaliśmy, a może i nie. Nie możemy nic powiedzieć! To pytanie będzie się utrzymywać, aż nie pojawi się ona pod koniec serialu, o ile to zrobi. Przyjmujemy to pytanie z otwartymi ramionami.