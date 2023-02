Cobra Kai - nowe projekty w uniwersum? Prezeska Sony chce skrócić czas oczekiwania pomiędzy sezonami

fot. Netflix

6. sezon będzie ostatnim dla Cobra Kai. Taką informację pod koniec stycznia ogłosili twórcy serialu – Josh Heald, Jon Hurwitz i Hayden Scholssberg. Wiosną 2023 roku mają rozpocząć się prace na planie serialu Netflixa.

Jednak to nie musi oznaczać końca historii. W wywiadzie dla Deadline Katherine Pope, czyli prezeska Sony Pictures Television Studios, omówiła, w jaki sposób kontynuacja Karate Kid może rozszerzyć się na przyszłe projekty filmowe lub telewizyjne.

Mają kilka pomysłów na rozszerzenie Cobra Kai i na podejście na różne sposoby do spuścizny Karate Kid. Myślę, że wszyscy nauczyliśmy się, że te światy mogą istnieć razem oraz mogą sprawiać wrażenie spójnych, a zarazem będących dodatkiem, zwłaszcza dla fanów. Sprawiają wrażenie wielkich, wielkich światów, które istnieją na wielu różnych poziomach, ale niekoniecznie wszystkie istnieją na tej samej płaszczyźnie.

Przypomnijmy, że we wrześniu 2022 roku Sony zapowiedział kolejną odsłonę serii Karate Kid. To będzie pierwszy pełnometrażowy film z serii od czasu reboota z 2010 roku, w którym wystąpili Jaden Smith i Jackie Chan. W ten projekt nie są zaangażowani twórcy Cobra Kai. Również Ralph Macchio przyznał, że nie jest pewien czy pojawi się w produkcji jako Daniel LaRusso.

fot. Netflix

Ponadto w wywiadzie dla Deadline Katherine Pope, opowiedziała o tym, co było jednym z jej największych wyzwań, gdy stanęła na czele studia latem ubiegłego roku. Postanowiła zbadać, dlaczego pojawia się tak duży poślizg czasowy pomiędzy sezonami seriali, który czasem trwa nawet dwa lata. Wynikiem tego jest malejące zainteresowanie widzów i odpływ fanów.

Te seriale są (...) gigantyczne. Równie dobrze mogłyby być blockbusterami filmowymi w każdym odcinku, ale jednocześnie nie jest to dobre dla fanów, którzy czekają tak długi czas pomiędzy nimi. Jest to kłopotliwe, ponieważ platformy muszą ponownie wprowadzać na rynek serial dwa lata po ukazaniu się poprzedniego sezonu.

Dodała również, że nie sądzi, że jest to też dobre dla twórców, którzy muszą spędzać przy każdym sezonie tak dużo czasu. Ich wysiłek i umiejętność opowiadania historii przez wiele sezonów jest sztuką i pięknem telewizji. Prezeska powiedziała, że kiedy to tracimy, zaczynamy tracić kluczową, fundamentalną część tego medium.

To jest coś, na czym się koncentrujemy, próbując przyspieszyć proces produkcji i jego harmonogram, aby mieć pewność, że te seriale dotrą do fanów tak szybko, jak to możliwe.

Cobra Kai też mierzy się z dużymi odstępami czasowymi pomiędzy sezonami. Pierwsze dwie serie debiutowały na YouTube Red (2018-2019), co roku, ale na trzeci sezon fani musieli czekać, aż dwa lata (styczeń 2021), co wiązało się z przejęciem produkcji przez Netflixa. Czwarty sezon trafił na platformę rok później (grudzień 2021), a piąty miał premierę we wrześniu 2022 roku. Na 6. sezon również trzeba będzie poczekać kilka miesięcy, ponieważ zdjęcia do niego jeszcze się nie rozpoczęły.