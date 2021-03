Confronting a Serial Killer - zwiastun dokumentu Starz o najgroźniejszym seryjnym mordercy w historii USA

Starz

Confronting a Serial Killer będzie serialem kryminalnym o seryjnym mordercy, który być może nie jest tak znany w kulturze popularnej, jak Ted Bundy, Ed Gein czy Richard Ramirez, ale Samuel Little zaliczany jest do jednego z najgroźniejszych seryjnych morderców w historii USA. W 2012 roku skazany został na dożywocie za popełnienie czterech morderstw, choć wiązano go z uśmierceniem łącznie 93 osób.

Sprawę i osobę mordercy przybliży nowy serial dokumentalny stacji Starz. Za kamerą stanął Joe Berlinger, który pracował wcześniej dla Netflixa nad dokumentami Paradise Lost i najnowszej serii Na miejscu zbrodni: zaginięcie w hotelu Cecil. Produkcja Confronting a Serial Killer zadebiutuje w ramówce stacji Starz już 18 kwietnia. Zobaczcie zaprezentowany zwiastun:

Serial liczyć będzie pięć odcinków i skupi się m.in. na autorce bestsellerów New York Timesa, Jillian Lauren, która pomagała rodzinom ofiar w dążeniu do skazania Samuela Little.