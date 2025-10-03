Przeczytaj w weekend
Keanu Reeves powróci do roli Constantine'a? Nadzieje na sequel po latach wracają

Reżyser pierwszego filmu o cynicznym brytyjskim egzorcyście z DC, Francis Lawrence, potwierdził, że szanse na kontynuację po latach wciąż są duże. W podobnym tonie wypowiedział się grający główną rolę Keanu Reeves.
Tomasz Hudyga
Tagi:  DCU 
keanu reeves constantine 2
Constantine Fot. Materiały prasowe
Mniej więcej od ogłoszenia przez Jamesa Gunna fazy Gods and Monsters w filmowym uniwersum DC, zaczęły krążyć plotki, że powstaje bezpośrednia kontynuacja filmu Constantine. Warner Bros. później potwierdziło, że projekt faktycznie znajduje się na wczesnym etapie rozwoju. Od tamtej pory pojawiły się jednak sprzeczne doniesienia dotyczące statusu filmu. Wiadomość o tym, że Gunn i Peter Safran anulowali kilka planowanych produkcji, wywołała spekulacje, że Constantine 2 znalazł się w ich gronie. Jednak reżyser Francis Lawrence później potwierdził, że projekt wciąż jest w przygotowaniu.

Prawda jest taka, że mniej więcej w okolicach piętnastej rocznicy [filmu] zrobiliśmy Zooma i wszyscy rozmawialiśmy o tym, żeby spróbować go ponownie uruchomić. Tym razem byliśmy bardziej aktywni i w końcu udało się pokonać te wszystkie przeszkody. Teraz pracujemy już aktywnie nad scenariuszem. To nie jest tak, że nagle stwierdziliśmy: ‘Świat jest już na to gotowy’. Ja osobiście uważam, że dziś istnieje znacznie większa baza fanów, a film stał się swego rodzaju klasykiem kultowym, co jest naprawdę ekscytujące i trochę dziwne, ale to coś, co zawsze kochaliśmy. I teraz jesteśmy na etapie, w którym naprawdę działamy nad scenariuszem.

Wedle słów reżysera, nowy film mógłby w pełni wykorzystać kategorię R, którą niespodziewanie dostał pierwowzór. Keanu Reeves, podzielił się kolejną pozytywną aktualizacją odnośnie scenariusza:

Trzymajcie kciuki. Pojawiła się nowa wersja scenariusza. Zaniesiemy go do studia i miejmy nadzieję, że im też się spodoba

Nie wiadomo jeszcze, czy ta potencjalna kontynuacja mogłaby być częścią nowego DCU, czy też powstanie jako projekt z serii Elseworlds (tak jak The Batman – Part II Matta Reevesa), ale bardziej prawdopodobna wydaje się ta druga opcja.

O czym był oryginalny Constantine z 2005 roku?

Constantine to mroczny film akcji z elementami horroru i fantasy. Bohaterem jest John Constantine – cyniczny egzorcysta z uniwersum DC, który widzi anioły i demony ukrywające się wśród ludzi. Śmiertelnie chory na raka płuc próbuje odkupić swoje winy, walcząc ze złem. Wraz z detektyw Angelą Dodson odkrywa spisek mający sprowadzić na ziemię syna Lucyfera – Mamona. 

Film zebrał mieszane recenzje, ale dzięki klimatowi, wizualnej stronie i roli Reevesa zyskał status kultowego. 

