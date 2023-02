Czarna lista - koniec serialu. 10. sezon będzie ostatnim

fot. materiały prasowe

Amerykańska telewizja NBC oficjalnie kończy serial Czarna lista. Nadchodzący 10. sezon ma być zarazem ostatnim, więc twórcy z góry przygotowywali go jako finałową serię kończącą tę historię. Co więcej, hit z Jamesem Spaderem przekroczy w tym sezonie liczbę 200 odcinków.

Czarna lista - historia hitu

Przez lata oglądalność utrzymywała się na dobrym poziomie, dzięki czemu telewizja NBC zarabiała na serialu. Zwłaszcza na sprzedaży licencji do wielu krajów świata. Nawet pomimo przenoszenia go na różne godziny w ramówce, co przeważnie kończyło się dużymi spadkami, ale ta produkcja dawała radę się utrzymać. Wszystko za sprawą nagrywarek, które znacząco zwiększały liczbę odbiorców. Według danych dzięki temu średnio sezon 9 oglądało 29,1 mln widzów.

W 8. sezonie doszło do dużej zmiany w serialu, gdy pożegnano Megan Boone, która grała główną rolę kobiecą od samego początku.

Czarna lista - zwiastun 10. sezonu

Czarna lista - premiera 10. sezonu w USA odbędzie się 26 lutego 2023 roku. Na ten moment nie wiadomo, kiedy ten sezon trafi na polskie ekrany i gdzie będzie można go obejrzeć.