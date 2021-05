Czarna Pantera 2 - Martin Freeman zna już fabułę filmu. Anthony Mackie pojawi się w produkcji?

fot. Marvel

Jak wiadomo w przygotowaniu jest Czarna Pantera 2, w której jednak nie zobaczymy zmarłego Chadwicka Bosemana w tytułowej roli. W produkcji powróci Martin Freeman jako Everett Ross. Aktor w rozmowie z ET Online wyjawił, że rozmawiał już przez Zooma z reżyserem filmu, Ryanem Cooglerem, który przeprowadził go przez całą fabułę produkcji związaną z wątkiem jego bohatera. Przyznał, że niektóre z pomysłów były dziwne. Nie chciał jednak zdradzić nic na temat tego, co dokładnie się dowiedział.

Natomiast Anthony Mackie, czyli nowy Kapitan Ameryka Kinowego Uniwersum Marvela został zapytany o to, czy pojawi się w filmie. Aktor odpowiedział wymijająco żartując, że teraz, gdy został Kapitanem Ameryką ma wizę do Wakandy i może do niej spokojnie przyjechać.

Disney+

Szczegóły fabuły są trzymane w tajemnicy. Nie wiadomo, kto przejmie w filmie kostium Czarnej Pantery.

Czarna Pantera 2 - premiera filmu w USA została zapowiedziana na 8 lipca 2022 roku.