Twórca Czarnego Lustra z nowym projektem. Serial będzie thrillerem kryminalnym

Charlie Brooker robi sobie przerwę od swoich obowiązków przy serialu Czarne lustro, aby podjąć się czegoś nieco innego na tej samej platformie: czteroodcinkowego serialu detektywistycznego.

Aktualnie w produkcji znajduje się niezatytułowany projekt showrunnera. W opisie serialu czytamy, że jest to oszałamiająco oryginalny thriller kryminalny, w którym udręczony detektyw z północnego miasta Bleakford wyrusza do Londynu, by złapać rytualnego seryjnego mordercę, zanim ten skończy z zabijaniem kolejnych ludzi. Jak zaznaczono, serial „zawiera krew i ponure spojrzenia”.

Kto wystąpi w nowym serialu autora Czarnego Lustra?

W głównych rolach wystąpią: Paddy Considine, Georgina Campbell oraz Lena Headey . Fani „Czarnego lustra rozpoznają Campbell – zagrała ona w uwielbianym odcinku Hang the DJ.

Brooker stworzył serial i napisał go wspólnie z Benem Caudellem, Jasonem Hazeleyem, Emer Kenny, Danielem Maierem i Joelem Morrisem. Victoria Asare Archer dostarczyła dodatkowy materiał. Reżyserem będzie długoletni współpracownik Brookera – Al Campbell.Producentem jest Richard Webb, a Brooker, Jessica Rhoades i Annabel Jones pełnią funkcję producentów wykonawczych. Mark Kinsella jest współproducentem wykonawczym.

