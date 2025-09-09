placeholder
Reklama
placeholder

Twórca Czarnego Lustra z nowym projektem. Serial będzie thrillerem kryminalnym

Charlie Brooker, znany przede wszystkim z pracy nad popularnym serialem Czarne Lustro, zapowiedział swój nowy projekt. Produkcja ma być thrillerem kryminalnym z motywem rytualnych mordów na pierwszym planie.
placeholder
Tomasz Hudyga
Tomasz Hudyga
Tagi:  Czarne lustro 
charlie brooker nowy serial
Charlie Brooker YouTube
Reklama

Charlie Brooker robi sobie przerwę od swoich obowiązków przy serialu Czarne lustro, aby podjąć się czegoś nieco innego na tej samej platformie: czteroodcinkowego serialu detektywistycznego.

Aktualnie w produkcji znajduje się niezatytułowany projekt showrunnera. W opisie serialu czytamy, że jest to oszałamiająco oryginalny thriller kryminalny, w którym udręczony detektyw z północnego miasta Bleakford wyrusza do Londynu, by złapać rytualnego seryjnego mordercę, zanim ten skończy z zabijaniem kolejnych ludzi. Jak zaznaczono, serial „zawiera krew i ponure spojrzenia”.

Kto wystąpi w nowym serialu autora Czarnego Lustra?

W głównych rolach wystąpią: Paddy Considine, Georgina Campbell oraz Lena Headey . Fani „Czarnego lustra rozpoznają Campbell – zagrała ona w uwielbianym odcinku Hang the DJ.

Brooker stworzył serial i napisał go wspólnie z Benem Caudellem, Jasonem Hazeleyem, Emer Kenny, Danielem Maierem i Joelem Morrisem. Victoria Asare Archer dostarczyła dodatkowy materiał. Reżyserem będzie długoletni współpracownik Brookera – Al Campbell.Producentem jest Richard Webb, a Brooker, Jessica Rhoades i Annabel Jones pełnią funkcję producentów wykonawczych. Mark Kinsella jest współproducentem wykonawczym.

Czarne Lustro - zdjęcia z 7. sezonu

Czarne Lustro – sezon 7

arrow-left
Czarne Lustro – sezon 7
fot. Netflix
arrow-right

Źródło: variety.com

Tomasz Hudyga
Tomasz Hudyga
Tagi:  Czarne lustro 
charlie brooker nowy serial
Reklama
placeholder

Najnowsze

1 Obecność
-

Znamy nazwiska scenarzystów serialu Obecność. Pracowali przy serialach Disneya

2 27. Clayface
-

Nowe zdjęcia z planu Clayface'a. Widać na nich znany przybytek z Gotham

3 Cyberpunk 2077
-

Keanu Reeves powróci w sequelu Cyberpunka 2077? Aktor zdradził, co o tym sądzi

4 Ród smoka: sezon 2, odcinek 3
-

Olivia Cooke chwali obecność koordynatorów do scen intymnych, ale problem w branży nadal istnieje

5 Samurai Fury
-

Furia samurajów! Zwiastun nowego kostiumowego akcyjniaka

6 Avengers: Doomsday
-

Tak Marvel zapowiada Avengers: Doomsday. Tajemnicza grafika od reżyserów

Co o tym sądzisz?
Reklama
placeholder
Najlepsze
Najlepsze filmy
2023
2024
Najlepsze seriale
2023
2024
Najlepsze książki
2023
2024
Najlepsze gry
2023
2024
Reklama
placeholder

naEKRANIE Poleca

Reklama

Kalendarz premier seriali

s2025e173

Moda na sukces

s05e02

Zbrodnie po sąsiedzku

s05e01

Zbrodnie po sąsiedzku

s05e03

Zbrodnie po sąsiedzku

s38e166

Zatoka serc

s42e02

s2025e176

Anderson Cooper 360

s2025e180

The Lead with Jake Tapper
Zobacz wszystkie premiery

Premiery tygodnia

Tajemnica tajemnic

09

wrz

Książka

Tajemnica tajemnic
Bruce Willis. Bohater kina hollywoodzkiego

10

wrz

Książka

Bruce Willis. Bohater kina hollywoodzkiego
Babilon

11

wrz

Gra

Babilon
Borderlands 4

12

wrz

Gra

Borderlands 4
Zombicide. Biała śmierć

12

wrz

Gra

Zombicide. Biała śmierć
Zobacz wszystkie premiery

Dzisiaj urodziny obchodzą

Marcin Bosak
Marcin Bosak

ur. 1979, kończy 46 lat

Hugh Grant
Hugh Grant

ur. 1960, kończy 65 lat

Hanna Bieniuszewicz
Hanna Bieniuszewicz

ur. 1955, kończy 70 lat

Zoe Kazan
Zoe Kazan

ur. 1983, kończy 42 lat

Adam Sandler
Adam Sandler

ur. 1966, kończy 59 lat

Zobacz wszystkich solenizantów
Reklama
placeholder

Lekkie TOP 10

1 Kard z serialu Akacjowa 38
-

Akacjowa 38: streszczenia odcinków 699-703. Co się wydarzy?

2
-

Afryka Express: kto odpadł z programu?

3 Top Model
-

Top Model: jak potoczyły się losy zwycięzców poprzednich edycji?

4

Good Luck Guys 2. edycja: uczestnicy. Kto występuje w programie?

5

Obsada Wednesday 2: kogo grają Lady Gaga i inne gwiazdy?

6

Afryka Express: uczestnicy. Kto występuje w programie?

7

Aleksander Baron to gitarzysta zespołu Afromental i trener w The Voice of Poland. Co warto o nim wiedzieć?

8

Ślub od pierwszego wejrzenia: te pary z programu są razem do dziś

9

Hotel Paradise: uczestnicy. Kto występuje w 11. edycji programu?

10

Ten zamek ‘zagrał’ Akademię Nevermore w Wednesday. Znajduje się blisko Polski

Reklama
placeholder

Narzędzia

Linki

Wydawca

naEkranie.pl 2025
Reklama
ZAMKNIJ
placeholder
placeholder
Porównywarka VOD Nowość Repertuar kin Program TV