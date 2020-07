Czerń nie zapomina: finałowy tom Teatru węży trafił do księgarń

Źródło: Rebis

Dom Wydawniczy Rebis wydał dziś powieść Czerń nie zapomina. Jest to piąty tom cyklu dark fantasy Teatr węży. Poprzednie to Dwie karty, Pośród cieni, W mocy wichru i Śpiew potępionych.

Czerń nie zapomina to ostatni tom Teatru węży autorstwa Agnieszki Hałas. Z tej okazji autorka podzieliła się na swoim facebookowym profilu wspomnieniami dotyczącymi powstawania serii:

Piąty i ostatni tom cyklu "Teatr węży" - "Czerń nie zapomina" - od dzisiaj w księgarniach. Pięć powieści o Krzyczącym w Ciemności, razem dobrze ponad trzy miliony znaków (nie licząc opowiadań). Jestem dumna i szczęśliwa! Kiedy w listopadzie 2008 roku na emigracji w Heidelbergu zaczynałam pisać "Dwie karty", nie miałam pojęcia, dokąd mnie ta ścieżka finalnie doprowadzi. Po drodze pojawiło się trochę zakrętów, nieprzewidzianych trudności i wilczych dołów. Serdecznie dziękuję wszystkim, którzy czytając te książki oraz pisząc o nich w sieci dopingują mnie, motywują i wspierają!!! Jesteście kochani i bez Was tego cyklu by nie było, a na pewno nie w takiej formie. Szczególne i ogromne podziękowania dla nieocenionej Anna Cranberry Nieznaj, z którą na linii międzynarodowej w 2008/09 godzinami omawiałyśmy fabułę powstających "Dwóch kart", która wspierała mnie w brainstormingu nad każdym kolejnym tomem i od lat pozostaje dobrym duchem opiekuńczym (nie mylić z demonem stróżem) Krzyczącego <3 Dziękuję również wydawnictwu Dom Wydawniczy REBIS, które w 2017 r. przyjęło żmija pod swoje skrzydła i pozwoliło mu znów zadawać szyku na papierze, w księgarniach, w efektownych okładkach. "Teatr węży" jest zamknięty jako cykl, natomiast do świata Zmroczy zamierzam jeszcze wracać w przyszłości - jeśli życie i rynek pozwolą - w powieściach standalone, bo wszyscy, którzy czytali opowiadania o Krzyczącym w Ciemności, orientują się, że "Czerń nie zapomina" nie jest ostatnią odsłoną jego przygód.

Opis książki Czerń nie zapomina brzmi następująco:

Znów wkraczacie w świat Zmroczy – przesycony magią, posępny i fascynujący.

Po wydarzeniach na Wyspach Śpiewu Krzyczący w Ciemności przepadł jak kamień w wodę. Poszukują go wszyscy – demony Doliny Śniedzi, srebrna magini Akhania ar Vithanare, młoda wróżbitka Lorraine. Oraz żmij Feren Berilt, który ma swoje ukryte powody.

Dolina Śniedzi zrobi wszystko, by zemścić się na Krzyczącym i na Akhanii za pokrzyżowanie planów na archipelagu. Tymczasem w Bel Ingre, stolicy Lossoru, dojrzewa nowa intryga Otchłani. Dolina Rdzy szykuje się do wzniecenia tam epidemii, by zdobyć dziesiątki tysięcy dusz.

Kiedy sytuacja w Bel Ingre zaczyna się pogarszać, konsekwencje okazują się groźniejsze, niż ktokolwiek przypuszczał. Czy w sytuacji ogromnego zagrożenia możliwe stanie się współdziałanie między srebrem a czernią?

A oto okładki całej serii w wydaniu Rebisu: