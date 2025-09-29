Reklama
placeholder
Reklama
placeholder

Czerwona Sonja online w Polsce. Gdzie obejrzeć nowy film fantasy w streamingu?

Czerwona Sonja to nowy film fantasy inspirowany komiksami Marvela o tej bohaterce. Produkcja nie trafiła do kin na całym świecie i została skierowana wyłącznie do streamingu. Można ją oglądać na platformach VOD, gdzie dostępna jest w wersji cyfrowej do zakupu.
placeholder
Reklama
placeholder
Adam Siennica
Adam Siennica
Tagi:  fantasy 
czerwona sonja
Czerwona Sonja fot. materiały prasowe
Reklama

Czerwona Sonja online w Polsce! Premiera filmu już się odbyła, więc można go znaleźć na platformach streamingowych, które oferują zakup lub wypożyczenie wersji cyfrowej. Produkcja fantasy od reżysera Solomona Kane’a zebrała bardzo mieszane recenzje po amerykańskiej premierze, ale może i tak zainteresuje fanów gatunku.

Czerwona Sonja w streamingu - gdzie obejrzeć?

Prezentujemy listę platform z cenami za dostęp do wersji cyfrowej Czerwonej Sonji.

  • Polsat Box Go – 20 zł za wypożyczenie
  • CANAL+ – 17,99 zł za wypożyczenie
  • Megogo – 17,90 zł za wypożyczenie
  • Cineman – 17,90 zł za wypożyczenie
  • Player – 18 zł za wypożyczenie
  • TVP VOD – 17 zł za wypożyczenie
  • Play Now – 19 zł za wypożyczenie
  • WP Pilot – 17,99 zł za wypożyczenie
  • Sklep Prime Video – 14,99 zł za wypożyczenie, 49,99 zł za kupno
  • Rakuten – 17,99 zł za wypożyczenie, 59,99 zł za kupno

Czerwona Sonja

arrow-left
Czerwona Sonja
fot. Millennium Films // Dynamite Entertainment Comics // Eclectic Pictures
arrow-right

Czerwona Sonja - fabuła, obsada

Pojmana, zakuta w łańcuchy, zmuszona do walki o przetrwanie – Czerwona Sonja musi przebić się przez krwawe krainy imperium tyrana i zebrać armię wyrzutków, aby odzyskać wolność oraz pokonać Draygana i jego bezlitosną narzeczoną Annisię.

Oprócz Matildy Lutz w tytułowej roli w obsadzie Czerwonej Sonji znajdują się Wallis Day jako Annisia, Robert Sheehan jako Draygan, Michael Bisping jako Hawk, Martyn Ford jako generał Karlak i Eliza Matengu jako Amarak.

Adam Siennica
Adam Siennica
Tagi:  fantasy 
czerwona sonja
Reklama
placeholder
Powiązane filmy

4,4

2025
Czerwona Sonja
Oglądaj TERAZ Czerwona Sonja Przygodowy

Najnowsze

1 Superman
-

Bohaterowie kina, których potencjał zmarnowały kontynuacje. Legendarne postaci znane każdemu

2 IMPERIAL #4 - zapowiedź komiksu
-

Marvel zapowiada wielką bitwę. To ostatni rozdział kosmicznej epopei

3 Jedna bitwa po drugiej
-

Jedna bitwa po drugiej wygrywa w amerykańskich kinach. Czy to sukces w box office?

4 Silent Hill f
-

Świetny wynik Silent Hill f. Konami ma powody do zadowolenia

5 16. The Defenders (2017)
-

Luke Cage, Jessica Jones i Daredevil znów razem. Fani Defenders pieją z zachwytu

6 Gran Turismo 7 - ocena 9/10
-

Tory z F1 trafią do Gran Turismo 7. Nadciąga wielka aktualizacja gry

Co o tym sądzisz?
Reklama
placeholder
Najlepsze
Najlepsze filmy
2023
2024
Najlepsze seriale
2023
2024
Najlepsze książki
2023
2024
Najlepsze gry
2023
2024
Reklama
placeholder

naEKRANIE Poleca

Reklama

Kalendarz premier seriali

s37e01

Simpsonowie

s2025e187

Moda na sukces

s03e04

s16e01

Bob’s Burgers

s42e239

Ridiculousness

s42e240

Ridiculousness

s42e241

Ridiculousness

s42e242

Ridiculousness
Zobacz wszystkie premiery

Premiery tygodnia

Final Fantasy Tactics: The Ivalice Chronicles

30

wrz

Gra

Final Fantasy Tactics: The Ivalice Chronicles
Earthquake: Joke Telling Business

30

wrz

Film

Earthquake: Joke Telling Business
Nieczysta gra

01

paź

Film

Nieczysta gra
Skarbek

03

paź

Film

Skarbek
Skomplikowani

03

paź

Film

Skomplikowani
Zobacz wszystkie premiery

Dzisiaj urodziny obchodzą

Zachary Levi
Zachary Levi

ur. 1980, kończy 45 lat

Ian McShane
Ian McShane

ur. 1942, kończy 83 lat

Erika Eleniak
Erika Eleniak

ur. 1969, kończy 56 lat

Mackenzie Crook
Mackenzie Crook

ur. 1971, kończy 54 lat

Nicolas Winding Refn
Nicolas Winding Refn

ur. 1970, kończy 55 lat

Zobacz wszystkich solenizantów
Reklama
placeholder

Lekkie TOP 10

1
-

Afryka Express: kto odpadł z programu?

2
-

Good Luck Guys 2. edycja: uczestnicy. Kto występuje w programie?

3
-

Hotel Paradise: uczestnicy. Kto występuje w 11. edycji programu?

4

Afryka Express: uczestnicy. Kto występuje w programie?

5

Akacjowa 38: streszczenie odcinków 714-718. Co się wydarzy?

6

Mikołaj 'Bagi' Bagiński ma swoją markę odzieżową. Co warto o nim wiedzieć?

7

Taniec z Gwiazdami 17: pary. Kto z kim tańczy?

8

Julia Żugaj - ile ma lat, skąd jest znana i co to znaczy być "żugajką"?

9

Edyta Zając występowała w wielu programach telewizyjnych. Co o niej wiemy?

10

Monika Hoffman-Piszora była w klasztorze. Co warto o niej wiedzieć?

Reklama
placeholder

Narzędzia

Linki

Wydawca

naEkranie.pl 2025
Reklama
ZAMKNIJ
Porównywarka VOD Nowość Repertuar kin Program TV