Czerwona Sonja online w Polsce. Gdzie obejrzeć nowy film fantasy w streamingu?
Czerwona Sonja to nowy film fantasy inspirowany komiksami Marvela o tej bohaterce. Produkcja nie trafiła do kin na całym świecie i została skierowana wyłącznie do streamingu. Można ją oglądać na platformach VOD, gdzie dostępna jest w wersji cyfrowej do zakupu.
Czerwona Sonja online w Polsce! Premiera filmu już się odbyła, więc można go znaleźć na platformach streamingowych, które oferują zakup lub wypożyczenie wersji cyfrowej. Produkcja fantasy od reżysera Solomona Kane’a zebrała bardzo mieszane recenzje po amerykańskiej premierze, ale może i tak zainteresuje fanów gatunku.
Czerwona Sonja w streamingu - gdzie obejrzeć?
Prezentujemy listę platform z cenami za dostęp do wersji cyfrowej Czerwonej Sonji.
- Polsat Box Go – 20 zł za wypożyczenie
- CANAL+ – 17,99 zł za wypożyczenie
- Megogo – 17,90 zł za wypożyczenie
- Cineman – 17,90 zł za wypożyczenie
- Player – 18 zł za wypożyczenie
- TVP VOD – 17 zł za wypożyczenie
- Play Now – 19 zł za wypożyczenie
- WP Pilot – 17,99 zł za wypożyczenie
- Sklep Prime Video – 14,99 zł za wypożyczenie, 49,99 zł za kupno
- Rakuten – 17,99 zł za wypożyczenie, 59,99 zł za kupno
Czerwona Sonja - fabuła, obsada
Pojmana, zakuta w łańcuchy, zmuszona do walki o przetrwanie – Czerwona Sonja musi przebić się przez krwawe krainy imperium tyrana i zebrać armię wyrzutków, aby odzyskać wolność oraz pokonać Draygana i jego bezlitosną narzeczoną Annisię.
Oprócz Matildy Lutz w tytułowej roli w obsadzie Czerwonej Sonji znajdują się Wallis Day jako Annisia, Robert Sheehan jako Draygan, Michael Bisping jako Hawk, Martyn Ford jako generał Karlak i Eliza Matengu jako Amarak.
