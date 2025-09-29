Czerwona Sonja online w Polsce. Gdzie obejrzeć nowy film fantasy w streamingu?

fot. materiały prasowe

Czerwona Sonja online w Polsce! Premiera filmu już się odbyła, więc można go znaleźć na platformach streamingowych, które oferują zakup lub wypożyczenie wersji cyfrowej. Produkcja fantasy od reżysera Solomona Kane’a zebrała bardzo mieszane recenzje po amerykańskiej premierze, ale może i tak zainteresuje fanów gatunku.

Czerwona Sonja w streamingu - gdzie obejrzeć?

Prezentujemy listę platform z cenami za dostęp do wersji cyfrowej Czerwonej Sonji.

Polsat Box Go – 20 zł za wypożyczenie

CANAL+ – 17,99 zł za wypożyczenie

Megogo – 17,90 zł za wypożyczenie

Cineman – 17,90 zł za wypożyczenie

Player – 18 zł za wypożyczenie

TVP VOD – 17 zł za wypożyczenie

Play Now – 19 zł za wypożyczenie

WP Pilot – 17,99 zł za wypożyczenie

Sklep Prime Video – 14,99 zł za wypożyczenie, 49,99 zł za kupno

Rakuten – 17,99 zł za wypożyczenie, 59,99 zł za kupno

Czerwona Sonja - fabuła, obsada

Pojmana, zakuta w łańcuchy, zmuszona do walki o przetrwanie – Czerwona Sonja musi przebić się przez krwawe krainy imperium tyrana i zebrać armię wyrzutków, aby odzyskać wolność oraz pokonać Draygana i jego bezlitosną narzeczoną Annisię.

Oprócz Matildy Lutz w tytułowej roli w obsadzie Czerwonej Sonji znajdują się Wallis Day jako Annisia, Robert Sheehan jako Draygan, Michael Bisping jako Hawk, Martyn Ford jako generał Karlak i Eliza Matengu jako Amarak.