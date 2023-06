Czerwone maki - polski film fabularny o bitwie pod Monte Cassino. Co wiemy?

fot. Olaf Tryzna

Czerwone maki to pierwszy film fabularny w Polsce, który opowie o zwycięskiej bitwie pod Monte Cassino. Zobaczymy żołnierzy w pełnej walce z wrogiem i z czasem. Proces obmyślania natarcia i ciężar nieodwracalnych decyzji mają przynieść nam bagaż niezapomnianych emocji. Za reżyserię odpowiedzialny jest Krzysztof Łukaszewicz, twórca filmów: Orlęta. Grodno '39, Karbala i Generał Nil. Projekt jest inspirowany największymi produkcjami kina batalistycznego o dziejach II Wojny Światowej, w tym Najdłuższym dniem czy filmem Szeregowiec Ryan.

W roli głównej zobaczymy Nicolasa Przygodę, któremu towarzyszyć będzie Magdalena Zak. Wystąpią także: Leszek Lichota, Szymon Piotr Warszawski, Michał Żurawski, Mark Kitto, Bartłomiej Topa, Łukasz Garlicki, Andrzej Mastalerz, Mateusz Banasiuk, Radoslaw Pazura i inni.

Czerwone maki - fabuła

Historię bitwy oglądamy oczami Jędrka – młodego chłopaka, który przeszedł przez łagrowe piekło i opuścił Rosję wraz z Armią Andersa jako jedna z tysięcy sierot. Czas niewoli zmienił go z chłopca z dobrej rodziny w kombinatora i drobnego złodziejaszka, który zrobi wszystko, aby przetrwać. Zetknięcie się z żołnierzami II Korpusu oraz budząca się miłość do sanitariuszki Poli sprawią jednak, że Jędrek przejdzie głęboką przemianę. Wkrótce na froncie ma dojść do decydującego ataku na broniony przez niemieckie oddziały klasztor położony na wzgórzach Monte Cassino – ta spektakularna bitwa zadecyduje o życiu wielu żołnierzy i dalszym ataku armii aliantów we Włoszech oraz zmieni na zawsze życie Jędrka.

Czerwone maki - zdjęcia

Czerwone maki

Czerwone Maki ukażą się w kinach w 2024 roku.