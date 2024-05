Daniel Radcliffe nie przeprosi J.K. Rowling. Aktor odpowiada na zarzuty o niewdzięczność

fot. materiały prasowe

Reklama

Wokół J.K. Rowling już od dawna trwają kontrowersje z powodu jej transfobicznych wpisów i poglądów, którym otwarcie sprzeciwiło się wiele osób zaangażowanych w produkcję filmów o jej książkowym świecie, w tym i sam ekranowy Harry Potter, czyli Daniel Radcliffe, który był i jest szczególnie wokalny jeśli chodzi o walkę o prawa osób LGBTQ+. W 2020 roku, gdy komentarze Rowling wypłynęły na światło dziennie, Radcliffe był jedną z pierwszych osób, które wystąpiły przeciwko niej. Napisał również tekst "Transpłciowe kobiety to kobiety".

Na początku kwietnia znów pojawiły się kontrowersje wokół aktorki, która stwierdziła, że nie wybaczy Radcliffe'owi i Emmie Watson nawet jeśli ją przeproszą, ponieważ wspierają tranzycję nieletnich.

Daniel Radcliffe nie przeprosi J.K. Rowling

W nowym wywiadzie Daniel Radcliffe odpowiedział na jej słowa, ale nie wydaje się, by był skory do przepraszania autorki za którekolwiek ze swoich poglądów. Co więcej, aktor podkreśla, że jego wsparcie dla osób transpłciowych będzie tak samo otwarte i intensywne jak do tej pory. Wyraził też smutek z powodu zachowania Rowling:

Na koniec dnia po prostu bardzo mnie to smuci. Patrzę na osobę, którą poznałem, którą widziałem tyle razy. Patrzę na książki, które napisała i świat, który stworzyła, a to wszystko było dla mnie pełne empatii. Nadal będę wspierać osoby LGBTQ i nie mam w tej sprawie dalszego komentarza.

Aktor odpowiedział też na zarzuty niektórych krytyków sugerujących, że ten jest niewdzięczny względem autorki, która de facto zbudowała jego karierę i status gwiazdy:

Oczywiście, że Harry Potter nie powstałby bez niej, więc i to jak wygląda moje życie nie wyglądałoby tak samo bez tej osoby. To jednak nie oznacza, że jesteś komukolwiek winny coś, w co szczerze wierzysz.