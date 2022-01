Daniel Radcliffe zagra Weird Al Yankovica w filmie biograficznym

Źródło: 20th Century Fox

Jak donosi Entertainment Weekly, znany z serii Hartry Potter, Daniel Radcliffe wcieli się w Weird Al Yankovica w filmie biograficznym zatytułowanym Weird: The Al Yankovic Story. Biografia ma niczego nie ukrywać, badając każdy aspekt życia Yankovicia, od jego błyskawicznego wzrostu popularności dzięki wczesnym hitom, takim jak Eat It i Like a Suregon, po jego romanse i słynny, zdeprawowany styl życia - czytamy w oficjalnym opisie.

Główna rola trafiła do Daniela Radcliffe'a, zaś za scenariusz odpowiedzialni są sam Yankovic oraz Eric Appel (Biuro), który również będzie reżyserem filmu. Projekt wyprodukowany będzie przez Funny or Die and Tango i będzie dostępny wyłącznie na Roku Channel. Zdjęcia mają ruszyć w Los Angeles na początku lutego. Dla przypomnienia, Yankovic otrzymał pięć nagród Grammy i jest ikoną pop-parodii. Znany jest nie tylko ze swojej twórczości muzycznej, bo do dziś udziela się również jako satyryk, parodysta i producent telewizyjny. Poniżej możecie zobaczyć teledysk do jednego z jego utworów, Like a Suregon.

