Daredevil: Born Again - Kingpin stworzy jednostkę przeciw mścicielom, a Punisher zapoluje na policjantów? Nowa plotka

Pomimo początkowych trudności, prace nad serialem Daredevil: Born Again osadzonym w Kinowym Uniwersum Marvela trwają w najlepsze, a kolejne zdjęcia z planu pojawiają się w sieci i rozgrzewają umysły fanów. Matt Murdock w wykonaniu Charliego Coxa pojawił się już w trzech produkcjach MCU, a cały serial Netflixa został uznany za kanoniczny.

Nowe zdjęcie z planu sugeruje, że w serialu może pojawić się wątek znany z komiksów, w którym to Wilson Fisk jako burmistrz Nowego Jorku utworzył grupę, która ma zwalczać ulicznych mścicieli. Sugerują to naszywki, które nosi oddział służb porządkowych nazwany "Anit-Vigilante Task Force New York City - Mayor Fisk". Widoczna jest również charakterystyczna czaszka Punishera i jego symbol. W komiksach niejednokrotnie Frank Castle polował na skorumpowanych gliniarzy, którzy używali jego symbolu i czynili zło w jego imieniu, z czym ten się nie zgadzał. Nie jest wykluczone, że w Daredevil: Born Again pojawi się podobny wątek.

Daredevil: Born Again - co wiemy o serialu?

Jako że wszystkie seriale Netflixa oparte na komiksach Marvela są częścią MCU, fabuła Daredevil: Born Again jest kontynuacją tego, co widzieliśmy w tamtych przygodach Daredevila, Punishera i reszty. Szczegóły fabuły jednak nie są znane.

W serialu powróci plejada postaci znanych z oryginalnej serii, w tym Kingpin w wykonaniu Vincenta D'Onofrio, Foggy Nelson, w którego wcieli się Elden Henson, Bullseye Wilsona Bethela, Frank Castle w wykonaniu Jona Bernthala oraz Karen Page, którą ponownie odegra Deborah Ann Woll.

Prace na planie trwają. Data premiery serialu MCU nie jest znana.