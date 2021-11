Daredevil - solowy film potwierdzony? David Hayter publikuje sprostowanie

fot. Materiały Prasowe/THR

Jakiś czas temu scenarzysta David Hayter, znany z filmów Watchmen. Strażnicy i X-Men 2, gościł na MCM London Comic Con. Jak donosi Small Screen w rozmowie z nimi Hayter potwierdził, że Marvel Studios pracuje nad rebootem Daredevila. Dodał też, że sam chętnie zabrałby się za tą postać i są jej elementy z komiksów Franka Millera, które chętnie by zaadaptował.

Wszyscy uznali więc tę wypowiedź za potwierdzenie prac nad Daredevilem w MCU. Gdy news stał się wiralem, zareagował na to sam David Hayter na Twitterze, dementując swoje słowa. Niczego nie potwierdził i nie ma żadnej informacji o pracach Marvel Studios. Cała sytuacja stała się wielkim nieporozumieniem.

- Błędnie myślałem, że przeczytałem w mediach o powstaniu tego filmu. Sam chciałbym go obejrzeć i tak, chętnie bym go napisał. Nie mam jednak żadnych wewnętrznych informacji na jego temat.

https://twitter.com/DavidBHayter/status/1458889401732579328

Przypomnijmy, że plotki o Daredevilu w MCU krążą od miesięcy. Według nich Charlie Cox powróci do roli w Spider-Man: Bez drogi do domu, ale będzie to inna wersja tej postaci. Otwarta dyskusja trwa na temat od miesięcy i nikt nie traktuje tego jako spoiler.