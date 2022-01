Dark Universe - Javier Bardem nadal chciałby zagrać Potwora Frankensteina

źródło: Metro-Goldwyn-Mayer

W 2017 roku Universal Pictures ogłosiło wielkie plany na swoje własne uniwersum oparte na klasycznych potworach studia takich jak Drakula czy Potwór Frankensteina. Jednak klapa widowiska Mumia sprawiła, że odrzucono pomysł na stworzenie tak zwanego Dark Universe, mimo że wcześniej ujawniono aktorów, którzy mieli zagrać w innych projektach. Jednym z nich był Javier Bardem, któremu przypadła rola wspomnianego Potwora Frankensteina. W rozmowie w The Jess Cagle Show aktor wyjawił, że nie wie czy projekt jest nadal w planach, ale on bardzo chciałby wcielić się w Potwora Frankensteina, a nawet samego doktora Frankensteina, ponieważ to dychotomia i sprzeczność jednej i tej samej osoby. Jednak z tego, co wie, to się na razie nie wydarzy.

fot. materiały prasowe

Dla przypomnienia po klapie Dark Universe Universal skupił się na projektach o mniejszych budżetach, które stanowią nowe otwarcie dla klasycznych opowieści o potworach, czego najlepszym przykładem jest Niewidzialny człowiek.

