Dave Bautista żegna się z Draxem i MCU. Jaka przyszłość aktora?

Źródło: Marvel

Magazyn GQ przygotował sylwetkę Dave'a Bautisty z jego wypowiedziami. Aktor kolejny raz potwierdził to, co wiemy od miesięcy: żegna się z MCU i Draxem w filmie Strażnicy Galaktyki 3.

Dave Bautista o pożegnaniu z MCU

- Jestem wdzięczny za Draxa, kocham go. Jednak odczuwam też ulgę, bo nie było to w pełni przyjemne doświadczenie. Trudno było grać tę rolę. Proces charakteryzacji rozwalał mnie na łopatki. Poza tym nie wiem, czy chcę, aby Drax był moim dziedzictwem. To taka trochę głupiutka rola, a ja chcę tworzyć bardziej dramatyczne kreacje.

W dalszej części artykułu twierdzi, że współpraca z Denisem Villeneuvem jest dla niego ważnym doświadczeniem, bo dzięki temu może sprawdzić, jak dobry może być na ekranie. Razem pracowali nad dwiema częściami Diuny oraz na planie Blade Runner 2049.

- Wyciąga ze mnie to, co najlepsze. Postrzega mnie w innym świetle. Widzi we mnie aktora, którym chcę być. To może być coś, dzięki czemu rozgryzę, jak do tego dojść.

Dave Bautista i jego ambicje

Niedługo zobaczymy go w Diunie 2, w której będzie mieć większą rolę niż w pierwszej części. Niedawno jednak na ekranie widzieliśmy go w filmie Glass Onion: Film z serii Na noże. Reżyser Rian Johnson chwalił jego umiejętności aktorskie i według niego jest świetny w dramatycznych rolach.

Bautista wspomina też, jak niedawno pochwalił jego umiejętności sam Javier Bardem, z którym grał w Diunie. Po tym, jak obejrzał Glass Onion. Ta sytuacja dała aktorowi wiele pewności siebie, by nadal realizować swoje ambicje bycia aktorem dramatycznym.

- Nigdy nie chciałem być następnym Rockiem. Chcę być cholernie dobrym aktorem. Szanowanym aktorem. Nie dbam o bycie w świetle reflektorów ani o sławę. Po prostu chcę być lepszym aktorem. Chcę szacunku od innych.

Strażnicy Galaktyki 3 - premiera w maju 2023 roku.