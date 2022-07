David Warner nie żyje. Tron, Omen, Titanic to kilka filmów z wielu w karierze

fot. materiały prasowe

BBC donosi, że David Warner zmarł w niedzielę 24 lipca w Denville Hall, domu opieki dla osób z branży rozrywkowej. Przyczyną śmierci była choroba związana z rakiem. Rodzina aktora potwierdziła śmierć w oświadczeniu prasowym.

David Warner grywał w wielu znanych filmach i serialach. Na ekranie kin mogliśmy go oglądać w takich tytułach jak Omen, Titanic, TRON, Bandyci czasu, The French Lieutenant’s Woman, The Man with Two Brains czy Star Trek VI: Wojna o pokój.

Na małym ekranie grywał w takich serialach jak Dom grozy, Ripper Street: Tajemnica Kuby Rozpruwacza, Doktor Who, Miasteczko Twin Peaks czy A Christmas Carol.

Jego ostatnią aktorską rolą w karierze była Mary Poppins Return z 2018 roku..