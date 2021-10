DC FanDome 2021 - nowy spot ujawnia listę gości. Dwayne Johnson, Robert Pattinson i inni

DC

DC FanDome to wirtualne wydarzenie, które ma na celu promowanie filmowych, serialowych i growych projektów na podstawie komiksów wydawnictwa. Pierwsza edycja odbyła się w 2020 roku. W tym roku konwent odbędzie się ponownie i fani będą mogli go obejrzeć już 16 października. W sieci pojawił się nowy spot ujawniający pełną listę gości.

Wśród nich nie zabraknie Dwayne'a Jonhsona, gwiazdy filmu Black Adam oraz Roberta Pattinsona, odtwórcy roli Batmana w nadchodzącej produkcji o Mrocznym Rycerzu. Pojawią się też między innymi: Jason Momoa (Aquaman: The Lost Kingdom), Ezra Miller (The Flash), Zoë Kravitz (Batman) i wiele, wiele więcej. Zobaczcie wideo:

https://twitter.com/DCComics/status/1445010892597469190

Jeśli chodzi o filmowe projekty na konwencie zobaczymy nowy zwiastun widowiska Batman, pierwszy materiał wideo z produkcji The Flash, pierwsze spojrzenie na film Black Adam oraz materiały zza kulis widowisk Shazam! 2 i Aquaman: The Lost Kingdom. Jest więc na co czekać.