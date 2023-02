Deadpool 3 - film otrzyma kategorię wiekową R. Szef Marvel Studios potwierdza

Fot. Materiały prasowe

Pierwszy Deadpool z 2016 roku stał się jednym z najlepiej zarabiających filmów z kategorią wiekową R w historii, a druga część również osiągnęła znakomite wyniki w box office. Dla wielu widzów postać Pyskatego Najemnika tożsama jest z krwawą rozwałką i humorem, który może zawierać wulgarne słowa. Gdy ogłoszono, że postać ta zadebiutuje w ramach MCU, wielu widzów bało się, że skończy ona ze standardową kategorią wiekową dla filmów z tego uniwersum, czyli PG-13. Szef Marvel Studios, Kevin Feige rozwiał jednak wszelkie wątpliwości.

Tak, Deadpool 3 będzie posiadać kategorię wiekową R, czyli będzie to film dostępny dla widzów dorosłych lub osób młodszych pod nadzorem rodziców. Feige w rozmowie z EW.com był wyraźnie podekscytowany tym, że nie tylko w filmie ponownie jako Wolverine wystąpi Hugh Jackman, ale też właśnie z tego powodu, że będzie to ich pierwszy film z kategorią wiekową R. Feige wspomina, że te 23 lata temu był obecny podczas przesłuchań Jackmana do roli Wolverine'a, a teraz znowu będzie mógł z nim współpracować po tylu latach już w ramach Kinowego Uniwersum Marvela. Przypomnijmy, że Feige zaczynał jako producent filmów o X-Men.

Deadpool 3 - fabuła i obsada

Na ten moment nie są znane szczegóły jeśli chodzi o fabułę widowiska, ale wiele plotek sugerowało wcześniej, że historia będzie mocno związana z multiwersum. Ryan Reynolds powróci do roli Deadpoola, natomiast ogłoszono też, że rola antagonistki przypadnie Emmie Corrin.

Premiera film w 2024 roku.