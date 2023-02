Deadpool 3 - gwiazda The Crown w obsadzie. Ryan Reynolds ogłasza

fot. 20th Century Fox

Ryan Reynolds ogłosił, że Emma Corrin dołączyła do obsady Deadpoola 3. Wszyscy znamy Emmę Corrin z serialu The Crown, w którym zachwyciła widzów i krytyków. Film MCU będzie pierwszą superprodukcją w jej karierze. Dokładnie nie wiadomo, w jaką wcieli się postać, ale według Deadline będzie to główny czarny charakter tej historii. To potwierdzenie jednej z plotek, w której mówiono, że przeciwnikiem Deadpoola i Wolverine'a będzie kobieta.

Wielu uznaje post Ryana Reynoldsa jako sugestię, kogo może zagrać, bo użył zwrotu: rodzina Deadpoola - że ona do niej dołączyła. W spekulacjach więc przewijają się różne postacie na czele z Lady Deadpool.

https://twitter.com/VancityReynolds/status/1625490184568737795

Deadpool 3 - co wiemy?

Hugh Jackman powraca tutaj do roli Wolverine'a. On oraz Deadpool zostaną wprowadzeni do MCU dzięki motywowi multiwersum, czyli alternatywnych światów równoległych. To właśnie tutaj multiwersum ma zostać na dobre otwarte w MCU i wywołać chaos napędzający rozwój Sagi Multiwersum, które kulminacją będzie Avengers: Secret Wars.

Za kamerą widowiska stanie Shawn Levy, który wcześniej pracował z Ryanem Reynoldsem przy filmach Free Guy oraz Projekt Adam. Reżyser pracował też z Hugh Jackmanem przy familijnym widowisku Giganci ze stali.

Deadpool 3 - premiera w listopadzie 2024 roku. Prace na planie niebawem ruszą.