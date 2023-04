Deadpool 3 - ten Wolverine będzie inny. Ryan Reynolds o tym, jak przekonał Hugh Jackmana

20th Century Fox

Ryan Reynolds rozmawiał ostatnio z ET Canada. Podczas tego wywiadu nie mogło zabraknąć pytania o Deadpoola 3 i powrót Hugh Jackmana w roli Wolverine'a. Aktor przyznaje, że obaj są tym podekscytowani i chcieli zrobić coś takiego od dekady. A jak przekonał Hugh Jackmana?

Deadpool 3 - Hugh Jackman jako Wolverine

Przyznaje, że ciągle go o to męczył, ale w tym przypadku chodziło o wyczucie czasu. Ten moment, gdy przedstawił mu swoją wizję był idealny i Jackman był gotowy do powrotu. Zapowiada jednak, że ten Wolverine w MCU będzie trochę inny i to przekonało aktora do powrotu.

- Był podekscytowany i wizja, którą mu przedstawiliśmy wystarczająco różniła się od postaci, którą znał i którą pozostawił po sobie, że dałaby mu to coś kompletnie nowego do grania.

W potwierdzonej obsadzie są także Morena Baccarin, Stefan Kapicic, Karan Soni, Leslie Uggams, Emma Corrin i Matthew Macfadyen.

Deadpool 3 - premiera 8 listopada 2024 roku w kinach.