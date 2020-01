Deadpool 3 może być tworzony dla dorosłych? Scenarzysta komentuje

Deadpool należy do Marvel Studios. Po tym, jak Disney kupił 21st Century Fox, prawa do postaci z komiksów wróciło do studia. Dlatego też wszelkie decyzje kreatywne odnośnie postaci Deadpoola są w rękach Kevina Feige, szefa Marvel Studios.

Rhett Reese, scenarzysta serii Deadpool w nowym wywiadzie został zapytany o kategorię wiekową. Jak bumerang powraca więc to samo pytanie, na które odpowiadali już prawie wszyscy. Rheese powtarza więc tę samą odpowiedź: Deadpool na pewno będzie mieć wysoką kategorię dla dorosłych widzów, ponieważ nie będzie on dystrybuowany pod egidą Disneya, tylko 20th Century Studios.

To samo wcześniej mówił Bob Iger, szef Disneya oraz Kevin Feige, szef Marvel Studios. To ten ostatni przytoczył słowa swojego szefa: jeśli coś nie jest zepsute, nie naprawiaj tego. Nie zamierzają więc psuć Deadpoola.

Na razie nic oficjalnie ogłoszono odnośnie przyszłości Deadpoola. Wiemy, że Ryan Reynolds rozmawia z Marvel Studios o planach, ale nic ponadto nie zostało ujawnione.