Deadpool 3 - poznaliśmy oficjalny tytuł filmu czy Hugh Jackman droczy się z fanami?

Fox

Wade Wilson połączy siły z Wolverinem w filmie Deadpool 3, ale na ten moment nie znamy oficjalnych informacji na temat fabuły. Zostają nam tylko pojawiające się co jakiś czas plotki, ewentualnie nowe wypowiedzi odtwórców głównych ról - Ryana Reynoldsa i Hugh Jackmana. Do sieci trafiło wideo z wypowiedzią tego drugiego, który być może zdradził oficjalny tytuł zaplanowanego widowiska. Czy aby jednak na pewno?

Jackman w nagranym dla fanów wideo wspomina film Świąteczny duch z udziałem Reynoldsa, aby akademia odpuściła nagradzanie Oscarem piosenki z tej produkcji, a potem wymienia tytuł produkcji, nad którą obaj będą pracować razem przez następny rok - Wolverine and Deadpool. Opcji jest wiele, a jedną z nich jest oczywiście skrót myślowy aktora, którym określił niezatytułowane jeszcze widowisko. Drugą opcją jest to, że to oficjalny tytuł, jednak przyjęta kolejność pseudonimów wydaje się być mało prawdopodobna. Pamiętajmy, że przy poprzednich dwóch filmach o Deadpoolu, planowano zawsze kreatywną i ciekawą kampanię reklamową, a niewykluczone, że ta zabawa już się zaczęła. Widzimy to zresztą na Twitterze, na którym Ryan Reynolds odpowiedział Jackmanowi wątpiąc w to, że tak właśnie brzmieć będzie tytuł. Zobaczcie:

https://twitter.com/VancityReynolds/status/1610649330116956161

Zobacz także:

Deadpool 3 ma pojawić się w kinach 8 listopada 2024 roku.