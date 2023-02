Deadpool 3 - Ryan Reynolds zwiększa masę mięśniową do roli. Zdjęcia z treningu

Fox

W 2023 roku Ryan Reynolds i Hugh Jackman ogłosili, że zaczynają treningi, by fizycznie przygotować się do ról w Deadpoolu 3. Ten pierwszy opublikował nowe zdjęcia na Instagramie z treningów, które pokazują efekt pracy ostatnich miesięcy. Celem było zwiększenie masy mięśniowej. Reynolds rozpoczął treningi w sierpniu 2022 roku wraz z trenerem personalnym Donem Saladino. Jackman natomiast zaczął we wrześniu.

Deadpool 3 - przygotowania

Aktor dodał taki opis do zdjęć z treningu odwołując się do zbliżającego startu prac na planie.

Deadpool 3 - trening Ryana Reynoldsa do roli

- Nie trenuję do Deadpoola 3. Trenuję, by spędzić kilka miesięcy z Hugh Jackmanem, który nie jest tak miły, jak wszyscy sądzą.

Dokładna data startu prac na planie nie została ujawniona. Reynolds wcześniej zapowiadał, że rozpocznie się ona wiosną 2023 roku. Szczegóły fabuły nie są znane. Wiadomo jedynie, że poprzez motyw multiwersum, czyli równoległych światów alternatywnych obydwie postacie trafią do MCU.

Deadpool 3 - premiera 8 listopada 2024 roku.