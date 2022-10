Deadpool 3 bez T.J.'a Millera. Reynolds go nienawidzi?

Źródło: 20th Century Fox

T.J. Miller stał się wyrzutkiem Hollywood, gdy jego osoba została związana z wieloma kontrowersjami. Choć nikt nie brał pod uwagę jego powrotu w filmie Deadpool 3, aktor w nowym wywiadzie w programie Adama Carolla sugeruje, że to bardziej jego decyzja.

Deadpool - Reynolds nienawidzi Millera

Aktor mówi otwarcie, że według niego Ryan Reynolds go nienawidzi. Twierdzi, że na planie był przerażająco niemiły dla niego. Gdy mówił do niego jakby do postaci Weasela, Miller uważał, że mówił jednak do niego personalnie. Potraktował to jako dziwaczny atak.

- Mówił coś takiego: "wiesz, co jest dobre w tobie, Weaselu? Nie jesteś gwiazdą, ale pełnisz wystarczającą rolę w ekspozycji, która jest zabawna. Potem możemy cię zostawić i wrócić do prawdziwego filmu". Słuchałem tego i pomyślałem, że to dziwne.

Miller dodaje, że z uwagi na to nigdy nie chciałby pracować z Reynoldsem, ale też nie życzy mu źle, bo uważa, że jest genialny jako Deadpool.

- Dla mnie to dziwne, że mnie nienawidzi.

Przypomnijmy, że kontrowersje związane z Millerem świadczą o tym, że nikt nawet nie myślał o ściągnięciu go do Deadpoola 3. W 2017 roku został oskarżony o napaść seksualną na planie Doliny Krzemowej. Sam twierdził, że to nieprawda. W 2018 roku aktor został oskarżony o umyślne zaangażowanie służb przez podanie fałszywej informacji o zagrożeniu bombowym. Jadąc pociągiem Amtrak, Miller zadzwonił pod numer 911 i zgłosił, że jedna z pasażerek ma w torebce bombę.

Ryan Reynolds nie skomentował słów T.J.'a Millera. Deadpool 3 trafi na ekrany 6 września 2024 roku.