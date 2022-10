Deadpool - Ryan Reynolds pogodził się z TJ Millerem po jego kontrowersyjnym komentarzu

Źródło: 20th Century Fox

Ryan Reynolds powróci jako Deadpool do MCU. Jednak w ostatnich dniach fanom postaci dawała do myślenia wypowiedź TJ Millera, który w pierwszych dwóch częściach opowieści o Pyskatym Najemniku wcielił się w rolę Weasela, kumpla tytułowego bohatera. Aktor stwierdził, że Reynolds był dla niego przerażająco wredny na planie pierwszych dwóch filmów, co doprowadziło do napięcia w ich relacji. Miller stwierdził nawet, że raczej nie wróci w trzeciej odsłonie Deadpoola właśnie ze względu na jego przykre doświadczenie z pracy.

Jednak Miller postanowił zaktualizować swoją wypowiedź. Otóż aktor był gościem programu Jima Nortona i Sama Robertsa w SiriusXM. W nim stwierdził, że Reynolds skontaktował się z nim, aby wyjaśnić całą sytuację. To oczyściło atmosferę między nimi i teraz jest w porządku.

Angel Dust (Gina Carano) i Weasel (T.J. Miller) / źródło: 20th Century Fox

Deadpool - TJ Miller o swojej wypowiedzi

Miller podzielił się również tym, że źle się z tym czuje, jak została odebrana jego wypowiedź, ponieważ do publicznej wiadomości nie trafiły również pochlebne rzeczy, które mówił o Reynoldsie, między innymi to, jak był bardzo zabawny na planie.