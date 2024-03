Deadpool & Wolverine - Karan Soni o filmie. Będzie dużo żartów o Kevinie Feige!

fot. materiały prasowe

Reklama

Deadpool & Wolverine to wyczekiwane widowisko komiksowe, które pozwoli fanom raz jeszcze obejrzeć Hugh Jackmana w jednej z tytułowych ról, tym razem w towarzystwie Deadpoola w wykonaniu Ryana Reynoldsa. Produkcja będzie również częścią Kinowego Uniwersum Marvela, co daje scenarzystom ogromne pole do popisu w kwestii dowcipów, czego przedsmak mogliśmy obserwować w zwiastunie, w którym Pyskaty Najemnik wbił parę szpileczek w Disneya i nazwał się Jezusem Marvela. To jednocześnie pierwszy film MCU, który jest przeznaczony tylko dla osób dorosłych.

O produkcji wypowiedział się Karan Soni z okazji promowania innego filmu, w którym wystąpił. Aktor, który wcielał się w obu poprzednich filmach w rolę taksówkarza Dopindera, skomentował w następujący sposób kwestie dołączenia do Kinowego Uniwersum Marvela i tego, czego fani mogą się spodziewać po nowym filmie.

Mogę powiedzieć, że w moim odczuciu będzie to dobry film. Ryan czerpie garściami z MCU i bawi się wszystkimi zabawkami w piaskownicy. Ten film pojawia się też w idealnym momencie, ponieważ MCU potrzebuje wstrząsu, a Ryan zdecydowanie nim potrząsa.To świetne, że pojawia się to w tym czasie i oni są gotowi na pośmianie z samych siebie, bo to bardzo ważne. [...] W filmie jest dużo żartów o Kevinie Feige. Trzeba mieć do tego dobre poczucie humoru i on takie ma.

Aktor wspomniał również o nowym rygorze panującym na planie zdjęciowym i charakterystycznej dla Kinowego Uniwersum Marvela tajemniczości dookoła produkcji.

Ten film był dla mnie bardzo inny, bo nie dostaliśmy nawet scenariusza ani nic. Wszystko było tajne. Dostawałem część sceny poprzedniego dnia, a potem wchodziłem na plan i widziałem Ryana stojącego obok Hugh Jackmana. Kompletnie nie wiedziałem, co się dzieje. To było szalone, ale jednocześnie Hugh był bardzo miły, uprzejmy. Podszedł do nas, przywitał się ze wszystkimi z dwóch poprzednich filmów i sam wydawał się bardzo podekscytowany tym, co się działo.

Deadpool & Wolverine - zdjęcia

Deadpool & Wolverine - zdjęcia ze zwiastuna

Deadpool & Wolverine - obsada

Do swoich ról powrócą ponadto Morena Baccarin (Vanessa), Karan Soni (Dopinder), Leslie Uggams (Blind Al), Rob Delaney (Peter), Brianna Hildebrand (Negasonic Teenage Warhead) i Shioli Kutsuna (Yukio). Do obsady dołączyła też Emma Corrin (The Crown).

Deadpool & Wolverine - opis fabuły

Po kilku niepowodzeniach zawodowych związanych z kryzysem wieku średniego Wade Wilson postanawia oficjalnie przejść na emeryturę jako Deadpool i zostaje sprzedawcą używanych samochodów. Jednak gdy w grę wchodzą losy jego przyjaciół, rodziny i całego świata, Deadpool raz jeszcze chwyci katanę. Rekrutuje niechętnego i zdystansowanego Wolverine'a, aby wraz z nim walczyć nie tylko o przetrwanie, ale i całą ich spuściznę.

Deadpool & Wolverine - premiera w kinach 26 lipca 2024 roku.