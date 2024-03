Deadpool & Wolverine - po latach poznaliśmy pierwotny pomysł na film. Brzmi niedorzecznie

20th Century Fpx/Collider

Film Deadpool & Wolverine to bez dwóch zdań jedna z najgorętszych premier roku. Choć trafi on do widzów już pod pełnoprawnym szyldem Kinowego Uniwersum Marvela, plany na Deadpoola 3 istniały znacznie wcześniej - i to przed tym, gdy w marcu 2019 roku Disney ostatecznie przejął odpowiedzialne za produkcje o X-Menach studio 20th Century Fox. Po latach nowe światło rzucił na nie Karan Soni, który w tegorocznej historii ponownie zagra Dopindera.

W wywiadzie dla serwisu Screen Rant aktor zdradził, że kilka szczegółów Deadpoola 3 - jeszcze w wersji Foxa - wyjawił swojemu partnerowi, scenarzyście Roshanowi Sethiemu:

Teraz nic mi już nie mówią na temat fabuły - i to bardzo dobrze. Mówiąc szczerze: na mojej pierwszej randce z Roshanem przedstawiłem mu fabułę Deadpoola 3, czego nie powinienem był robić. Chodziło o wersję Foxa, jeszcze zanim studio zostało sprzedane. Z Roshanem dopiero się poznawaliśmy i chciałem mu w jakiś sposób zaimponować, więc po prostu z tym wypaliłem. Powiedziałem, że zagra w tym Hugh Jackman - a przecież to było lata wcześniej. Teraz nie dostałem więc scenariusza, dzięki Bogu! Nie powiedzieli nawet, że zadebiutował zwiastun. Cieszę się jednak, że jestem małą częścią tegorocznego projektu.

Dziennikarz dopytał Soniego o szczegóły niezrealizowanej ostatecznie wersji Deadpoola 3. Aktor odpowiedział następująco:

Część z nich krąży po sieci, więc chyba mogę to zrobić. Pierwotnie miał to być film drogi, w którym Deadpool ratował Boże Narodzenie, więc wszyscy bohaterowie udali się na biegun północny.

Choć dawne plany na Deadpoola 3 faktycznie co jakiś czas trafiają do sieci, jak to tej pory nie znalazła się w nich żadna wzmianka o tym, że produkcja miała być w zamierzeniu filmem świątecznym.

Film Deadpool & Wolverine trafi na ekrany polskich kin 26 lipca.