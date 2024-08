Zagadka maski Wolverine'a w filmie MCU wyjaśniona. Wiemy, czy jest prawdziwa

UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!

fot. Marvel Studios

Reklama

Od premiery filmu Deadpool & Wolverine trwa w sieci dyskusja o masce Wolverine'a, w której przez mniej więcej 10 minut można go oglądać na ekranie. Czy jest prawdziwa? Czy może jednak to efekt komputerowy? Nowe zdjęcie z planu dało ostateczną odpowiedź.

Deadpool & Wolverine - zdjęcie z planu

Fotka z planu pochodzi z finałowej bitwy Deadpoola i Wolverine'a z armią Deadpooli z różnych alternatywnych rzeczywistości. To właśnie tutaj Logan założył ikoniczną maskę z komiksów i, jak widzimy na zdjęciu, jest ona całkowicie prawdziwa. W grupie jest Hugh Jackman w kostiumie, a także można dostrzec jego dublera.

ROZWIŃ ▼

Podobnie, jak z kostiumem i maską Deadpoola, wizerunek Wolverine'a jest efektem pracy kostiumografów. Za to w filmie odpowiadają Graham Churchyard (Spider-Man: Daleko od domu, Strażnicy Galaktyki, Avengers: Czas Ultrona) oraz nominowana do Oscara za Jojo Rabbit Mayes C. Rubeo (Thor: Ragnarok, WandaVision).

Deadpool & Wolverine jest wyświetlany na ekranach kin.

Deadpool & Wolverine - warianty Logana

Tak też wygląda zestawienie różnych Wolverine'ów.