Deadpool & Wolverine - masa niespodziewanych cameo? "Wielu ludzi podróżowało do Londynu"

O filmie Deadpool & Wolverine jest w sieci wyjątkowo głośno już teraz, na kilka miesięcy przed premierą produkcji. Jedną z najczęściej dyskutowanych kwestii związanych z najbliższą odsłoną MCU stała się sprawa ekranowych cameo; niektóre z nich - jak Elektry, wariantów Pyskatego Najemnika czy Pyro - zostały już potwierdzone. Inne gościnne występy, by przywołać tu choćby Storm, Cyclopsa, Jean Grey, Gambita, X23 czy Sabertootha, wciąż pozostają jedynie spekulacjami.

Teraz jednak w wywiadzie dla Variety Karan Soni, który w Deadpoolu 3 powróci do roli Dopindera, daje nadzieję na to, że w filmie zobaczymy wiele cameo, wśród nich te, które jak do tej pory nie były zapowiadane:

Ta nowa wersja MCU jest ściśle tajna. Jest sporo niespodzianek. Powiedzmy tylko, że ostatni czasy wiele osób podróżowało do Londynu.

Reynolds chciał Jackmana już na planie Deadpoola 2

Soni wyjawił również, że Ryan Reynolds chciał, by Hugh Jackman w roli Wolverine'a dołączył już do obsady produkcji Deadpool 2:

Ryan planował coś już wtedy, gdy robiliśmy drugi film. Kiedyś podczas obiadu zdradził mi, że właśnie zaczął rozmowy z Jackmanem. Mówiłem mu: "Przecież ludzie się wściekną!". Studio Fox zostało jednak sprzedane Disneyowi i zdarzyło się wiele nieoczekiwanych rzeczy. Ryan nie chciał się jednak zatrzymywać - to był casting jak ze snów.

Film Deadpool & Wolverine wejdzie na ekrany kin 26 lipca.