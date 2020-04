Death Stranding z trybem fotograficznym na PlayStation 4

Tryb fotograficzny - m.in. tym Hideo Kojima kusi pecetowych graczy do tego, aby sięgnęli po Death Stranding. Jednak autor gry nie zapomina także o tych, którzy już tę produkcję mają, ale na platformie PlayStation 4. Gra została wzbogacona o aktualizację dzięki której także i oni mogą pobawić się w fotografia i stworzyć mniej lub bardziej poważne oraz kreatywne dzieła.

Tryb fotograficzny pojawił się już w tym wydaniu gry, a sam Kojima umieścił na Twitterze krótką informację pokazującą w przyśpieszonym tempie, jak obsługiwać się wspomnianym narzędziem. W sieci natomiast już pojawiają się efektowne zrzuty przedstawiające główną postać gry w nietuzinkowych sytuacjach.

Dear Someone out there in the world,

Photo Mode has been added in DEATHS STRANDING PS4 update. Here you can learn how to, enjoy. #DeathStrandingPhotoMode #DeathStranding #デススト #デスストランディング pic.twitter.com/7g7tjzm3yp

— HIDEO_KOJIMA (@HIDEO_KOJIMA_EN) April 1, 2020