Deezer D nie żyje. Raper i aktor z Ostrego dyżuru zmarł w wieku 55 lat

fot. Warner Bros. Television

Dearon Thompson, który znany był pod pseudonimem artystycznym Deezer D, zmarł 7 stycznia 2021 roku w wieku 55 lat. Śmierć potwierdził jego brat Marshawn. Najprawdopodobniej przyczyną śmierci był atak serca, który zdarzył się w jego domu w Los Angeles. W przeszłości aktor przeszedł kilka operacji serca.

Deezer D znany był przede wszystkim z roli niezawodnego, wesołego pielęgniarza Malika McGratha z serialu Ostry dyżur. Wystąpił w 190 odcinkach. Mekhi Phifer, który wcielał się w Gregory'ego Pratta w serialu wyraził smutek na Instagramie z powodu informacji o jego odejściu.

Co za wyjątkową duszę straciliśmy! Już pierwszego dnia, gdy spotkałem go na planie Ostrego dyżuru, sprawił, że poczułem się jak w domu, będąc mile widzianym. Na zawsze będzie brakowało mojego brata! Kondolencje dla jego przyjaciół, fanów i rodziny. RIP Deezer D !!

Aktor wystąpił również w Romy & Michelle’s High School Reunion i CB4, czyli komedii z Chrisem Rockiem. Jego ostatnim filmem był Crowning Jules z 2017 roku.

Deezer D tworzył również muzykę. Był raperem, który nagrał dwa albumy: Delayed, But Not Denied (2008 rok) i Livin' Up In a Down World (1999). Artysta jeszcze 4 stycznia zapowiadał wydanie nowego utworu pt. History Can’t Be Stopped. Można już go posłuchać na iTunes, ponieważ został on udostępniony po śmierci muzyka. Kawałek będzie posiadać również teledysk, którego krótką zapowiedź można zobaczyć wciąż na Instagramie Deezer D.