Demon Slayer: The Hinokami Chronicles z nowym zwiastunem. Twórcy zapraszają do Tsuzumi Mansion

fot. SEGA

Podczas lipcowego State of Play zaprezentowano nowy materiał wideo z Demon Slayer -Kimetsu no Yaiba- The Hinokami Chronicles. Tym razem otrzymaliśmy zwiastun z fragmentami rozgrywki, w którym wraz z bohaterami trafiamy do Tsuzumi Mansion, a więc miejsca znanego z mangi i anime.

Dzięki nagraniu widzimy też, jak będą wyglądać starcia z bossami. Takich wrogów musimy nie tylko atakować, ale też unikać wyprowadzanych przez nich ataków, w czym pomagają czerwone oznaczenia pojawiające się na arenie.

Demon Slayer -Kimetsu no Yaiba- The Hinokami Chronicles zadebiutuje już 15 października na PC oraz konsolach PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One i Xbox Series S/X. Gra zaoferuje zarówno kampanię fabularną, która przedstawi wydarzenia znane z anime, jak i tryby swobodnej walki.