Diablo 2: Resurrected z przepięknie odnowionymi przerywnikami. Zobacz wideo

fot. Activision Blizzard

Diablo 2: Resurrected zaoferuje nie tylko znacznie odświeżoną oprawę, ale też animowane przerywniki w nowej, piękniejszej odsłonie. Dwa z nich, a konkretnie te pochodzące z pierwszego i drugiego aktu, zostały już opublikowane na oficjalnym kanale marki, na dodatek w pełnej polskiej wersji językowej. Dzięki nim można zapoznać się zarówno z jakością wizualną, jak i polskim dubbingiem.

Przypominamy również, że jeszcze w sierpniu rozpoczną się beta testy Diablo 2: Resurrected. Zostaną one podzielone na dwie tury. W pierwszej wezmą udział osoby z zamówieniami przedpremierowymi, a w drugiej wszyscy zainteresowani. Będzie to zarazem pierwsza okazja do przetestowania konsolowej wersji gry (poza Nintendo Switch), bo techniczna alfa odbyła się wyłącznie na pecetach.

Diablo 2: Resurrected - premiera 23 września na PC oraz konsolach PlayStation 4, Xbox One i Nintendo Switch.